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Вбивцю 7-річної Марійки Борисової ніхто з рідних ховати не хоче: що відомо

Новость на русском → Херсон, П'ятниця 30 квітня 2021 16:52
Вбивцю 7-річної Марійки Борисової ніхто з рідних ховати не хоче: що відомо Колаж РБК-Україна: підозрюваний у вбивстві 7-річної Маші досі не похований
Автор: Володимир Костирін

Вже близько тижня після суїциду підозрюваного у вбивстві 7-річної Марійки Борисової з села Щасливе, тіло 62-річного чоловіка знаходиться в морзі в Херсоні - його ніхто не забрав, щоб поховати.

Про це передає MV.org.ua.

Джерело видання в поліції розповіло, що всі пов'язані з самогубством Миколи, який повісився в СІЗО на шматках простирадла, слідчі дії завершені, і експерти вже провели розтин.

Також є прокурорський дозвіл на похорон, проте ніхто з рідних померлого не поспішає це зробити.

Чимало жителів села Щасливе категорично проти того, щоб ховати підозрюваного у звірячому вбивстві дитини на місцевому кладовищі поруч з його жертвою.

Також повідомляється, що родичів в Україні у нього немає.

Зазначимо, що як розповідали раніше члени громади, у Миколи є троє дітей. Двоє з них нібито живуть в РФ. Сам чоловік також народився в Росії, і у Щасливе приїхав 35 років тому з дружиною і донькою Оленою, де тут у сім'ї народилося ще два сини. Коли дочка виросла, то поїхала на заробітки в Польщу, а потім осіла в РФ. Пізніше сини Миколи теж поїхали до Росії кудись на заробітки. Через деякий час донька забрала матір до себе. Останні чотири роки Миколи жив один у квартирці в двоповерховому бараці в 100 метрах від будинку Марійки Борисової та дружив з батьком дівчинки.

Стало відомо, що доросла дочка Миколи, яка проживає в Росії в Санкт-Петербурзі, вже дзвонила і спілкувалася зі слідчим, який веде кримінальне провадження. Олена заявила, що взяти на себе клопоти, пов'язані з похоронами, погодилася далека родичка її батька. Вона й має вести переговори з поліцією.

Якщо родичка Миколи так і не вийде на контакт з правоохоронцями, самогубцю поховають казенним коштом. Найімовірніше, на кладовищі біля селища Геологів під Херсоном.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний у вбивстві Марійки Борисової у всьому зізнався. Крім того, причетність до злочину також підтвердила ДНК-експертиза.

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