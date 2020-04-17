Убийца вирусов: Супрун рассказала про интим и COVID-19

На карантине из-за коронавируса украинцы должны как можно больше оставаться дома и физически дистанцироваться от других людей. Уляна Супрун обратила внимание на важность ответственного отношения на этом этапе к своим сексуальным связям и призвала беспокоиться не только о собственной безопасности, но и партнера/партнерши.

Бывший руководитель Минздрава дала интимные советы и подробно рассказала в Facebook о занятиях сексом во время пандемии COVID-19.

Медик отметила, что половой акт снижает тревожность и помогает бороться со стрессом, вызванным в том числе и из-за вынужденной изоляции.

"Занятия сексом сопровождает выброс гормонов, в частности окситоцина, который хорошо влияет на нашу иммунную систему. Например, окситоцин активирует звено врожденного иммунитета, клеток "естественных киллеров". Они убивают пораженные вирусами клетки и не дают возникать рецидивы некоторых болезней", - написала Супрун.

Кроме того, половой акт можно приравнять к физическим упражнениям, что имеет положительный эффект на сердечно-сосудистую систему, добавила она.

Также экс-чиновник призвала к повышенной ответственности в этом вопросе, учитывая ситуацию с коронавирусом.

Супрун подчеркнула, что вирус SARS-CoV-2 не распространяется половым путем (как и другие респираторные вирусы).

Основной путь распространения - через тесный контакт с больным COVID-19 человеком. Небольшие капли жидкостей из носа или рта распространяются во время того, как больной человек кашляет, чихает, разговаривает или выдыхает воздух.

"Поэтому близкий телесный контакт, поцелуи и даже быстрое дыхание, которые сопровождают секс, могут быть способом передачи вируса от одного партнера к другому", - предупредила она.

Также вирус можно подхватить с поверхности, которых касался инфицированный человек.

Вирус обнаруживали и в фекальных массах больных COVID-19, но пока не находили в сперме или влагалищных выделениях.

"До сих пор недостаточно информации, чтобы утверждать о полной безопасности или опасности самого полового акта сейчас", - рассказала Супрун.

Советы для занятия сексом в период эпидемии коронавируса

Занимайтесь сексом с близкими вам людьми.

"Ваш самый безопасный сексуальный партнер - вы сами. Мастурбация не распространяющий вирус, особенно если вы моете руки и любые секс-игрушки мылом не менее 30 секунд до и после секса", - говорится в публикации.

По уровню безопасности после вас следует ваш постоянный партнер или партнерша, с кем вы живете.

Избегайте сексуальных контактов с теми, с кем вы не находитесь на карантине, даже если это ваш постоянный сексуальный партнер.

Если у вас несколько сексуальных партнеров, ограничьте встречи с ними.

"Попробуйте заменить реальный секс на виртуальный. Не начинайте новые сексуальные отношения в этот период", - рекомендует Супрун.

Учитывайте основные способы распространения вируса.

Прежде всего, как может передаваться SARS-CoV-2, это во время поцелуев. Если человек не входит в ваш круг тесных контактов, то есть не живет с вами, ограничьте поцелуи.

"В сети распространяются сообщения о безопасных во время пандемии COVID-19 позах для секса. Конечно, это шуточная форма подачи серьезной информации. За основу там взято правило социальной дистанции в 1-1,5 метра (от вашего лица к лицу вашего партнера или партнерши)", - написала бывший руководитель Минздрава.

Если вы практикуете анальный секс или римминг, помните о том, что вирус SARS-CoV-2 может содержаться в фекальных массах. Так же помните, что во время орального секса вероятное распространение вируса через слюну. Для этого используйте презервативы или латексные салфетки - здесь важна барьерная защита.

Важно мыть руки до и после секса. А еще - дезинфицировать секс-игрушки. Убедитесь, что ими пользуетесь только вы.

Откажитесь от секса, если вы или ваш/ваша партнер/партнерша плохо себя чувствуют.

Если у вас или вашего партнера появились симптомы COVID-19, избегайте секса и особенно поцелуев. Помните, что высокая температура (выше 38,5 градусов), кашель и затрудненное дыхание - повод к госпитализации.

Также если вы знаете, что ваш партнер или партнерша контактировали с больными COVID-19 людьми, воздержитесь от секса на некоторое время, чтобы уменьшить риск вашего инфицирования.

Пользуйтесь средствами контрацепции.

Кроме риска заразиться вирусом SARS-CoV-2 (если не соблюдать меры предотвращения), не стоит забывать об инфекциях, передающихся половым путем.

Для предотвращения инфицирования ими нужно пользоваться средствами контрацепции. Презерватив - средство контрацепции барьерного типа и единственный способ предотвратить инфекции, передающиеся половым путем и беременности одновременно, напомнила Супрун.

Ранее Уляна Супрун рассказала, что медицинские маски и одноразовые перчатки не смогут защитить от коронавируса, если не мыть руки.