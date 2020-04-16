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В Украине от коронавируса излечилось рекордное количество людей

STYLERКоронавирус    16.04.2020 - 20:30
В Украине от коронавируса излечилось рекордное количество людей
Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в Украине поставил новый рекорд, но в этот раз - позитивный

Коронавирус в Украине смогли вылечить у наибольшего количества пациентов за последние сутки - с 15 на 16 апреля. Сколько людей смогли выздороветь от COVID-19 - в материале Styler.

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, со вчерашнего дня 43 человека выздоровели. Теперь количество выздоровевших пациентов значительно превышает число летальных случаев - еще совсем недавно цифры были почти равными.

А вот за предыдущие сутки выздоровело почти вдвое меньше пациентов - 24, сутками ранее - 22 человека.

Но и новый антирекорд коронавирус в Украине также поставил, ведь в течение последних суток диагноз поставили еще 397 людям (за прошлые - 392-м).

Пока что Украине удается сдерживать стремительное распространение COVID-19, по крайней мере геометрической прогрессии, то есть, двукратного увеличения ежедневно, пока нет.

В Украине от коронавируса излечилось рекордное количество людей

В Украине от коронавируса выздоровело рекордное количество людей (скрин: facebook.com/moz.ukr)

Ранее мы писали, что город в Тернопольской области стал еще одним эпицентром распространения коронавируса.

Также мы сообщали, какие маски категорически запрещено использовать после ужесточения карантина в Украине с 6 апреля.

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