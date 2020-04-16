Супрун рассказала, без чего маски и перчатки не защитят от COVID-19

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Супрун развеяла мифы о популярных средствах защиты от коронавируса

Коронавирус в Украине диагностировали уже у 3764 пациентов, а за последние сутки количество новых случаев заражения составило 392. Медики и власти настоятельно не рекомендуют пренебрегать эффективными средствами защиты от вируса, такими как мытье рук, использование антисептиков, соблюдение социальной дистанции, ношение медицинских маскок и соблюдение всех карантинных правил.

Уляна Супрун обратила внимание, что люди даже во время пандемии COVID-19 игнорируют базовые, но критически важные рекомендации по мытья рук. При этом они полностью полагаются на маску и считают, что она "магическим образом защищает от вируса".

"Еще раз подчеркиваю, маска - это не панацея. Она действует только когда ею правильно пользоваться, а также не защитит от вируса, особенно, если грязными руками касаться своего лица или той же маски", - написала медик в своем Facebook.

Бывший руководитель Минздрава подчеркнула большую важность уже сейчас привыкать тщательно и часто мыть руки, ведь вирус сразу же не исчезнет вместе с завершением карантинных мероприятий.

Другой способ, которым пользуются многие для защиты от вируса - это регулярное ношение одноразовых перчаток. Супрун развеяла миф об этой "броне от коронавирусе" и объяснила, почему носить перчатки может быть опасно:

При длительном ношении перчаток, без частой смены и мытья рук, бактерии на коже быстро размножаются благодаря теплой влажной среде, так как в перчатках руки больше потеют.

Если перчатки рвутся или снимаются неправильно, существует риск, что все накопившиеся на них патогенные микроорганизмы окажутся на руках или поверхностях.

Ношение перчаток может создавать ложное ощущение безопасности и иллюзию чистоты, что увеличивает вероятность игнорирования других важных мероприятий - особенно, мытья рук.

Во время ношения перчаток важно помнить о понятии перекрестного загрязнения.

"Представьте ситуацию: вы одеваете перчатки выходя из дома, в них нажимаете кнопки в лифте, открываете дверь в подъезде, заходите в супермаркет, касаетесь там продуктов и различных поверхностей, а затем теми же перчатками касаетесь своей одежды, телефона или кошелька, садитесь в авто и так далее. Только по приходу домой, вы можете снять перчатки безопасно и помыть руки. За это время на них накапливается множество микроорганизмов, которые очень легко перенести на все, к чему вы прикасаетесь. И даже к своему лицу", - написала Супрун.

Экс-чиновник добавила, что именно поэтому в большинстве рекомендаций вы не найдете несомненный совет носить перчатки (если вы не медработник).

Очень важно пользоваться перчатками правильно. Перед их одеванием нужно тщательно помыть руки. Так же важно правильно их снимать, чтобы предотвратить распространение микроорганизмов, которые на них накопились.

"Помните, что без мытья рук и правильного использования перчаток носить их не имеет смысла", - резюмировала Супрун.

Как сообщалось, ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что соблюдение дистанции лучше всего уберегает от инфекции, а маска с этой целью справляется не так хорошо.