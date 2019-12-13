Убийство Шеремета: Янина Соколова сделала резкое заявление

Янина Соколова (Фото: facebook.com/yanina.sokolova)

Янина Соколова рассказала про "странные совпадения" в деле Шеремета

Убийство Павла Шеремета в полиции объявили раскрытым и на специальном брифинге назвали подозреваемых в совершении резонансного преступления три года назад. Украинская журналистка Янина Соколова жестко отреагировала заявление правоохранителей и акцентировала внимание, что все подозреваемые - ветераны АТО.

На своей странице в Facebook она подчеркнула, что виновные должны понести наказание, кем бы они ни были, однако указала на "странное совпадение".

"Я только констатирую, не давая оценку брифингу и расследованию убийства Павла... Итак.

1. Вчера, Путин заявил, что националисты (читай добровольцы из правых движений) "сильнее" Владимира Зеленского, а поэтому границу нам россияне не отдадут, потому что будет не дай Бог Серебреница.

2. Сегодня господин Ноздрачев. Есть такой мужчина. Начальник отделения гражданско-военного сотрудничества ВСУ давал брифинг, где заявил, что вооруженные силы готовы реинтегрироваться с российской армией и боевиками, с добровольцами - нет.

3. Все резонансные убийства, которые имеют результаты расследований, свидетельствуют о том, что исполнителями являются... добровольцы АТО", - говорится в публикации.

Соколова отметила, что на войне и в мирной жизни есть разные люди, среди которых "есть герои и есть отбросы".

"Есть те, кто вернулся с войны и не знает, как адаптироваться к жизни, потому что государство как котят их бросает, не социализировав. Знаете, какой самый большой страх у ребят, с которыми я вижусь в госпиталях? Нет, не их травмы. Самый большой страх: что с ними будет после того, как они выйдут из больницы", - рассказала журналистка.

Также она добавила, что иногда ветераны российско-украинской войны сталкиваются с психологической травмой, и тогда легко поддаются на манипуляцию.

"И все эти воины умеют убивать. Враг научил", - написала Соколова.

При этом она отметила, что в совпадения не верит, и подозревает, что имеет место сознательная дискредитация патриотов-добровольцев, волонтеров и националистов.

"Почему? Потому-что... это на данный момент единственная мощная сила для всех пророссийских демонов, которые разгуливают по моей стране... Не дайте путем отдельных случаев дискредитировать имя всех добровольцев и ветеранов. Они этого не заслужили", - подчеркнула Соколова.

Янина Соколова сделала резкое заявление о деле Шеремета (Фото: facebook.com/yanina.sokolova)

Пользователи сети живо отреагировали на пост Соколовой и напомнили, что 12 декабря также в Киев на Майдан Независимости приехали российские пропагандисты телеканала "Звезда" и сняли об этом сюжет, что вызвало в обществе массу возмущений.

Добавь к пазлу приезд рашистского телеканала;

Ощущение сюрреализма реалий моей страны до сих пор не проходит... Но когда-то это все должно закончиться, да?

До раскрытия преступления далеко, а на брифинг пришел президент. Как-то не обычно. Допустим, вина лиц, которые подозреваются, будет доказана, что дальше? Организаторы, осведомители и конечно же заказчики, они будут в суде? Увы, у нас есть прецедент с Гонгадзе, в котором Пукач прямо заявлял, что заказчик Кучма. И в итоге министр МВД с двумя "самострелами" в голове, а гэбешная тварь на воле и от имени президента Украины участвует в трехконтактной группе с Медведчуком по вопросам ОРДЛО. Мое мнение, это дискредитация патриотических и военных сил Украины, т.к. нынешняя власть - антиукраинская или пророссийская... называйте, как нравится. Не зря сегодня приперлись пропагандисты из РФ в Киев.

Ждем возвращение Януковича;

Янина Соколова сделала резкое заявление о деле Шеремета (Скрин комментариев: facebook.com/yanina.sokolova)