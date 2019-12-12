Задержаны подозреваемые в убийстве Шеремета: все подробности

Фото: Павел Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Дело Шеремета сдвинулось с мертвой точки спустя три года

Сегодня, 12 декабря, правоохранители задержали подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. РБК-Украина следит за развитием событий вокруг резонансного преступления трехлетней давности.

Общие сведения о деле Шеремета

Далее слово взял замглавы Национальной полиции Евгений Коваль. Он привел несколько фактов, в частности, повторил, что убийство произошло 20 июля 2016 года, с места преступления изъяли большое количество улик, провели более 800 выемок документов, а также допросили более трех тысяч человек.

Версиями были:

ошибка в объекте преступления, поскольку автомобиль принадлежал его жене Елене Притуле;

бытовые конфликтные ситуации;

профессиональная деятельность журналиста;

дестабилизация социально-политической ситуации путем убийства известного человека (основная версия).

Аваков заявил о причастности "достаточно публичных" людей

Министр внутренних дел Арсен Аваков начал брифинг с заявления о том, что следствие изучило тысячи материалов, и к убийству Шеремету причастны "достаточно публичными" лица. На брифинге будут называть конкретные фамилии, на это есть разрешение следствия.

"Информация не только сенсационная, но и шокирующая. Общество должно понимать границу между патриотизмом и предательством. Подозреваемые - люди известные", - отметил министр.

В деле Шеремета также фигурирует доброволец

Как сообщил журналист Богдан Аминов, кроме этих двух, в деле фигурирует доброволец Петр Киян. По его информации, есть еще подозреваемые, на данный момент проходят обыски.

Фото: Петр Киян

За подозреваемым прибыл спецназ

Для задержания Антоненко прибыла группа специального назначения. Активных действий они не проводят.

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Военный знаком с "Пумой", которую проверяли по делу Шеремета

Антоненко отказался подписать сообщение о подозрении, которое ему попытался вручить полицейский. Также он ждет адвоката, который должен присутствовать при обыске и вручении подозрения. Военный добавил, что по службе не имел отношения к работе со взрывчаткой или минами.

На вопрос РБК-Украина он также ответил, что косвенно знаком с Инной Грищенко ("Пума"), которую, по данным СМИ, полиция проверяла на причастность к убийству Шеремета. Но в то же время он подчеркнул, что не знаком с ее арестованным мужем.

Антоненко отрицает причастность к убийству

Журналистам Андрей Антоненко заявил, что отрицает причастность к убийству Шеремета. Он также добавил, что является действующим военнослужащим и работает в пресс-службе Сил специальных операций.

"Это бред какой-то. Я никогда не общался и не был знаком с Шереметом", - заявил он журналистам.

Задержанных как минимум двое

Адвокат Влад Добош в Facebook сообщил о задержании врача и волонтера Юлии Кузьменко по подозрению в соучастии в преступлении.

Фото: Юлия Кузьменко

Стала известна личность одного из подозреваемых

По подозрению в причастности к убийству Шеремета следственные действия проходят у музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко. О нем известно, что является автором гимна Сил специальных операций.

Фото: Андрей Антоненко

Аваков объявил о задержании подозреваемых

Во второй половине дня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявил о задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Он также сообщил, что из-за общественного резонанса сегодня состоится экстренный брифинг. В нем примут участие президент Украины Владимир Зеленский и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля.