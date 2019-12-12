Подозреваемые в убийстве Шеремета: в сети указали на нестыковку

Павел Шеремет (фото: facebook.com/pavel.sheremet.9)

В убийстве Павла Шеремета подозревают волонтеров, участников АТО и медиков

Убийство Павла Шеремета объявили раскрытым спустя три года и обнародовали имена подозреваемых в подготовке, организации и непосредственном осуществлении преступления. Одним из главных подозреваемых стал Андрей Антоненко, известный рок-музыкант, волонтер и действующий участник войны на Востоке Украины.

Именно Антоненко, по версии правоохранителей, стал одним из двух закладчиков взрывчатки под авто, в котором 20 июля 2016 года погиб российский, украинский и белорусский журналист.

Главной же уликой против лидера группы Riffmaster стала его любовь к футболкам со специфическим принтом, что была на подозреваемом (эту деталь зафиксировали камеры наблюдения).

В сети обратили внимание на нестыковку. Волонтер Леся Литвинова в Facebook вспомнила, что "сразу после убийства Шеремета Риф (Андрей Антоненко - ред.) побежал к нам играть концерт на Шапку". И в этот же день он продавал с аукциона главную улику - футболку с принтом.

"Эй, кто помнит этот день? Выходи, стройся. Мы ж соучастники. Кстати, общих фото в этот день должно быть до фига. Так что не стесняемся - облегчаем работу следакам", - пишет Литвинова.

Убийство Павда Шеремета (facebook.com/LitvinovaLesya)

Напомним, что подозреваемыми в убийстве Шеремета помимо упомянутого Антоненко стали Юлия Кузьменко (Лиса), волонтер и детский хирург, Инна Грищенко (Пума), участница АТО, ее супруг Владислав Грищенко (Буча), участник АТО, а также Яна Дугарь, военная медсестра.

По версии следствия, супруги Грищенко были ответственны за изготовление взрывчатки, Антоненко и Кузьменко - закладчики, а Дугарь - разведчица.

Подозреваемые в убийстве Павла Шеремета (скрин с брифинга МВД)