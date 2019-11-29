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Я не называла его с**клом: украинская ведущая рассказала, как ее "кинул" Зеленский

STYLERЖизнь    29.11.2019 - 10:49
Я не называла его с**клом: украинская ведущая рассказала, как ее "кинул" Зеленский
Янина Соколова рассказала о Зеленском (Коллаж РБК-Украина)

Телеведущая Янина Соколова прокомментировала свой конфликт с Зеленским

Владимир Зеленский несколько раз переносил интервью с украинской ведущей Яниной Соколовой, которая недавно поборола онкологию. Об этом сама телезвезда рассказала в интервью "Украинской правде". На вопрос, много ли гостей откладывали встречу, ведущая ответила, что это был только президент Владимир Зеленский.

"У него внутренняя структура эмоционально нестабильная ... Но с Зеленским мне было бы очень интересно, именно потому, что он эмоционально нестабилен. Есть очень много вещей, которые могли бы его зацепить. А я девушка довольно искренняя. Поэтому я ему бы просто ва-банк говорила то, что думаю, и то, что спрашивают меня зрители. Было бы классно", - сказала Соколова.

Также Соколова опровергла информациюо том, что во время предвыборной кампании назвала Зеленского "с**клом".

"Я не называла его "с**клом", я говорила: "Если ты не сс*кун". Посмотри внимательно это видео. Я в конце сказала: "Владимир, приди на" Рандеву ", если ты не с*ыкло". А потом уже когда дважды мне пообещали, что "вот-вот придет" и не пришел, тогда я просто написала в своем Facebook "таки сс*кун", но не писала там "Зеленский" или "Порошенко". Каждый понял, что он понял", - объяснила ситуацию ведущая.

Янина Соколова рассказала о Зеленском (YouTube)

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