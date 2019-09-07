Убийство матери двоих детей в Херсоне: новая информация о морпехе-насильнике

Во вторник, 3 сентября, полиция нашла на херсонском пляже труп 36-летней местной жительницы, у которой осталось двое детей. Позже выяснилось, что ее изнасиловал и убил 21-летний морской пехотинец Сергей Сушко, которого правоохранители уже задержали. Об этом сообщает местное издание "Херсон Daily".

Убийцей Елены Кулаповой оказался военнослужащий-контрактник из морской пехоты Сергей Сушко, который самовольно покинул часть во время учений. Перед тем, как уйти он украл у сослуживцев 8 тысяч гривен.

Убийца Сергей Сушко (фото: hr.npu.gov.ua)

Кроме того, Сушко ограбил зал игровых автоматов в Олешках (Цюрупинске). Есть информация о том, что он заядлый игроман.

Убийца Сергей Сушко (фото: hr.npu.gov.ua)

Напомним, что тело женщины обнаружили в Гидропарке около 6:45. На ее шее было пять колото-резаных ран, а также следы изнасилования. По словам свидетелей, перед трагедией женщина вышла в магазин, который находится рядом с ее домом.

Елена Кулапова (фото: пресс-служба полиции)

Дома у нее находился муж. После того, как Елена пропала, он см отправился на поиски супруги. Но позже около 5 утра все-таки решил вызвать полицию.

У Елены Кулаповой был свой салон красоты. Ее муж был дальнобойщиком. Друзья семейной пары говорят, что у них были очень теплые отношения. У женщины остался 15-летний сын и 3-летняя дочь.

Ранее сообщалось о том, что под Киевом насильники похитили женщину на остановке и мучили ее 16 часов.