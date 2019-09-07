Вбивство матері двох дітей в Херсоні: нова інформація про морпіху-ґвалтівника

У вівторок, 3 вересня, поліція знайшла на херсонському пляжі труп 36-річної місцевої жительки, у якої залишилося двоє дітей. Пізніше з'ясувалося, що її зґвалтував та вбив 21-літній морський піхотинець Сергій Сушко, якого правоохоронці вже затримали. Про це повідомляє місцеве видання "Херсон Daily".

Вбивцею Олени Кулаповой виявився військовослужбовець-контрактник з морської піхоти Сергій Сушко, який самовільно залишив частину під час навчань. Перед тим, як піти він вкрав у товаришів по службі 8 тисяч гривень.

Вбивця Сергій Сушко (фото: hr.npu.gov.ua)

Крім того, Сушко пограбував зал ігрових автоматів в Олешках (Цюрупинську). Є інформація про те, що він завзятий ігроман.

Вбивця Сергій Сушко (фото: hr.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що тіло жінки виявили у Гідропарку близько 6:45. На її шиї було п'ять колото-різаних ран, а також сліди зґвалтування. За словами свідків, перед трагедією жінка вийшла в магазин, який знаходиться поряд з її будинком.

Олена Кулапова (фото: прес-служба поліції)

Вдома у неї був чоловік. Після того, як Олена зникла, він см вирушив на пошуки дружини. Але пізніше близько 5 ранку все-таки вирішив викликати поліцію.

У Олени Кулаповой був свій салон краси. Її чоловік був далекобійником. Друзі сімейної пари говорять, що у них були дуже теплі стосунки. У жінки залишився 15-річний син і 3-річна дочка.

Раніше повідомлялося про те, що під Києвом ґвалтівники викрали жінку на зупинці і мучили її 16 годин.