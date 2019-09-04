ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На херсонском пляже произошла страшная трагедия (фото 18+)

STYLERЖизнь    04.09.2019 - 15:21
На херсонском пляже произошла страшная трагедия (фото 18+)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На одном из пляжей обнаружили жуткую находку

В Херсоне 3 сентября на пляже обнаружили жуткую находку - труп молодой женщины. На теле были видны следы насильственной смерти, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Погибшую женщину нашли в Гидропарке.

На херсонском пляже произошла страшная трагедия (фото 18+)На херсонском пляже произошла страшная трагедия (фото 18+)Фото: Место, где нашли убитую херсонку (пресс-служба полиции)

Полици вначале не знала, кто эта женщина и просила жителей Херсона опознать убитую. Немного позже в полиции сообщили, что личность женщины идентифицирована. Жертву убийства звали Елена Кулапова. Ей было 36 лет. По информации копов, ее изнасиловали и убили, тело выкинули просто на пляже. В соцсетях горожане опознали несчастную.

Жертве после изнасилования нанесли пять ударов ножом. Начато досудебное расследование по ст. 115 УК (умышленное убийство).

На херсонском пляже произошла страшная трагедия (фото 18+)Фото: Погибшая Елена Кулапова (пресс-служба полиции)

Как мы ранее писали, в Днепре обнаружили труп мужчины, который стоял на коленях перед больницей..

Читайте также, как насильники похитили женщину на остановке общественного транспорта в Белой Церкви под Киевом, отвезли к себе в съемную квартиру и 16 часов удерживали ее в неволе.

В Херсоне горел многоэтажный дом, есть погибшие Суд Херсона отказался арестовать судно, доставлявшее топливо в Крым
Новости Украины Херсон
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь