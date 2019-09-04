На херсонском пляже произошла страшная трагедия (фото 18+)

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На одном из пляжей обнаружили жуткую находку

В Херсоне 3 сентября на пляже обнаружили жуткую находку - труп молодой женщины. На теле были видны следы насильственной смерти, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Погибшую женщину нашли в Гидропарке.

Фото: Место, где нашли убитую херсонку (пресс-служба полиции)

Полици вначале не знала, кто эта женщина и просила жителей Херсона опознать убитую. Немного позже в полиции сообщили, что личность женщины идентифицирована. Жертву убийства звали Елена Кулапова. Ей было 36 лет. По информации копов, ее изнасиловали и убили, тело выкинули просто на пляже. В соцсетях горожане опознали несчастную.

Жертве после изнасилования нанесли пять ударов ножом. Начато досудебное расследование по ст. 115 УК (умышленное убийство).

Фото: Погибшая Елена Кулапова (пресс-служба полиции)

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