ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Убийство матери и дочери под Киевом: новые детали жуткой расправы (фото)

STYLERЖизнь    21.08.2019 - 10:19
Убийство матери и дочери под Киевом: новые детали жуткой расправы (фото)
Убийство двух женщин под Киевом (коллаж: РБК-Украина)

Заказчиком убийства стал бывший муж 53-летней женщины

Убийство двух женщин, Надежды Головач и ее дочери Юлии Зайковской, которые исчезли по дороге из Броваров в Киев в субботу 17 августа, раскрыто. В полиции рассказали детали шокирующего своей циничностью преступления.

Фото и видео задержания четырех подозреваемых опубликовал начальник полиции Киевской области Александр Небитов на своей странице в Facebook.

Убийство матери и дочери под Киевом: новые детали жуткой расправы (фото)

Надежда Головач и Юлия Зайковская (фото: instagram.com)

Одним из задержанных оказался Александр Головач, экс-супруг 53-летней Надежды. Мужчина в сговоре со своей новой женой заказал и оплатил убийство своей бывшей супруги и приемной дочери, 31-летней Юлии Зайковской.

За совершение преступления ранее судимые исполнители взяли 50 тысяч доллларов.

Убийство матери и дочери под Киевом: новые детали жуткой расправы (фото)

Задержанный за убийство женщин под Киевом (фото: facebook.com/Андрей Небитов)

Стоит отметить, что у Александра и Надежды Головач есть общий сын Александр. А Юлия Зайковская воспитывала маленькую дочь от первого брака.

Супруги 25 лет жили в браке. У них был общий бизнес - небольшой развлекательный комплекс с рестораном, сауной и автомойкой. После развода в 2017 году Александр и Надежда в суде делили бизнес, совладелицей которого также была их дочь Юлия.

Задержанные за убийство женщин под Киевом (фото: facebook.com/Андрей Небитов)

"Осознавая неизбежность судебного решения в пользу бывшей жены и ее дочери, действуя в сговоре с уже своей третьей женой, заказал и проплатил вбиство потерпевшей и ее дочери", - пишет Небитов.

Опубліковано Андрієм Нєбитовим Вівторок, 20 серпня 2019 р.

Задержание за убийство женщин под Киевом (видео: facebook.com/Андрей Небитов)

Напомним, 17 августа, в лесу между Броварами и Киевом был обнаружен автомобиль Toyota Rav4, в котором нашли личные вещи и документы женщин.

Ранее мы сообщали о том, что под Николаевом жестоко убили военного, а его тело бросили в речку Южный Буг. Полиция вышла на след убийцы и выяснила, что произошло в тот день.

Умерла звезда сериалов "Моя прекрасная няня" и "Бригада" (фото) Иностранец похитил украинку и вывез за границу: детали преступления под Житомиром
Новости Украины преступления
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь