Убийство матери и дочери под Киевом: новые детали жуткой расправы (фото)

Убийство двух женщин под Киевом (коллаж: РБК-Украина)

Заказчиком убийства стал бывший муж 53-летней женщины

Убийство двух женщин, Надежды Головач и ее дочери Юлии Зайковской, которые исчезли по дороге из Броваров в Киев в субботу 17 августа, раскрыто. В полиции рассказали детали шокирующего своей циничностью преступления.

Фото и видео задержания четырех подозреваемых опубликовал начальник полиции Киевской области Александр Небитов на своей странице в Facebook.

Надежда Головач и Юлия Зайковская (фото: instagram.com)

Одним из задержанных оказался Александр Головач, экс-супруг 53-летней Надежды. Мужчина в сговоре со своей новой женой заказал и оплатил убийство своей бывшей супруги и приемной дочери, 31-летней Юлии Зайковской.

За совершение преступления ранее судимые исполнители взяли 50 тысяч доллларов.

Задержанный за убийство женщин под Киевом (фото: facebook.com/Андрей Небитов)

Стоит отметить, что у Александра и Надежды Головач есть общий сын Александр. А Юлия Зайковская воспитывала маленькую дочь от первого брака.

Супруги 25 лет жили в браке. У них был общий бизнес - небольшой развлекательный комплекс с рестораном, сауной и автомойкой. После развода в 2017 году Александр и Надежда в суде делили бизнес, совладелицей которого также была их дочь Юлия.

Задержанные за убийство женщин под Киевом (фото: facebook.com/Андрей Небитов)

"Осознавая неизбежность судебного решения в пользу бывшей жены и ее дочери, действуя в сговоре с уже своей третьей женой, заказал и проплатил вбиство потерпевшей и ее дочери", - пишет Небитов.

Опубліковано Андрієм Нєбитовим Вівторок, 20 серпня 2019 р.

Задержание за убийство женщин под Киевом (видео: facebook.com/Андрей Небитов)

Напомним, 17 августа, в лесу между Броварами и Киевом был обнаружен автомобиль Toyota Rav4, в котором нашли личные вещи и документы женщин.

Ранее мы сообщали о том, что под Николаевом жестоко убили военного, а его тело бросили в речку Южный Буг. Полиция вышла на след убийцы и выяснила, что произошло в тот день.