Вбивство матері і дочки під Києвом: нові деталі страшної розправи (фото)

Вбивство двох жінок під Києвом (колаж: РБК-Україна)

Замовником вбивства став колишній чоловік 53-річної жінки

Вбивство двох жінок, Надії Головач та її доньки Юлії Зайковської, які зникли по дорозі з Броварів до Києва в суботу 17 серпня, розкрито. У поліції розповіли деталі злочину, що шокує своєю цинічністю.

Фото і відео затримання чотирьох підозрюваних опублікував начальник поліції Київської області Олександр Нєбітов на своїй сторінці в Facebook.

Надія Головач і Юлія Зайковська (фото: instagram.com)

Одним із затриманих виявився Олександр Головач, екс-чоловік 53-річної Надії. Чоловік у змові зі своєю новою дружиною замовив і оплатив вбивство своєї колишньої дружини та прийомної дочки, 31-річної Юлії Зайковської.

За скоєння злочину раніше судимі виконавці взяли 50 тисяч доларів.

Затриманий за вбивство жінок під Києвом (фото: facebook.com/Андрей Небитов)

Варто відзначити, що у Олександра та Надії Головач є спільний син Олександр. А Юлія Зайковська виховувала маленьку доньку від першого шлюбу.

Подружжя 25 років прожило в шлюбі. У них був спільний бізнес - невеликий розважальний комплекс з рестораном, сауною і автомийкою. Після розлучення у 2017 році Олександр і Надія в суді ділили бізнес, співвласницею якого також була їхня дочка Юлія.

Затримані за вбивство жінок під Києвом (фото: facebook.com/Андрей Небитов)

"Усвідомлюючи неминучість судового рішення на користь колишньої дружини та її дочки, діючи у змові з вже своєю третьою дружиною, замовив і проплатив вбиство поерпілої і її дочки", - пише Нєбітов.

Опубліковано Андрієм Нєбитовим Вівторок, 20 серпня 2019 р.

Затримання за вбивство жінок під Києвом (відео: facebook.com/Андрей Небитов)

Нагадаємо, 17 серпня, в лісі між Броварами і Києвом був виявлений автомобіль Toyota Rav4, в якому знайшли особисті речі і документи жінок.

Раніше ми повідомляли про те, що під Миколаєвом жорстоко вбили військового, а його тіло кинули в річку Південний Буг. Поліція вийшла на слід вбивці і з'ясувала, що сталося в той день.