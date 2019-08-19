Под Николаевом жестоко зарезали 20-летнего военного: что произошло (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Погибший военный проходил службу с весны 2019

Под Николаевом жестоко убили военного, а тело бросили под мостом через речку Южный Буг. Преступление было совершено еще 12 августа, и сегодя, 19 августа, правоохранители рассказали о поимке убийцы и раскрыли детали дела. Оказывается, молодого человека зарезал сослуживец, с которым они вместе отдыхали на природе в окресностях Первомайска, передали в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Тело 20-летнего парня было обнаружено в камышах 14 августа возле улицы Винграновского. Согласно экспертизе, причиной смерти стало обильное кровотечение от колото-резаных ран на груди - убийца нанес своей жертве девять ударов ножом.

В Первомайске военный зарезал сослуживца и бросил тело в реку под мостом в камыши (Фото: mk.npu.gov.ua)

Погибшим оказался житель Николаева, который проходил военную службу с весны текущего года.

Вскоре правоохранители установили и злоумышленника, причастного к преступлению. Им оказался 19-летний житель Еланецкого района, знакомый погибшего, также военнослужащий.

Задержанный рассказал, что в роковой день они отдыхали на берегу реки, пили спиртное, и через некоторое время вспыхнула ссора, которая переросла в драку, в ходе которой и было совершено убийство. Затем преступник сбросил тело товарища в реку, собрал вещи, и на такси отправился домой. Там его и задержали полицейские.

Под Николаевом в Первомайске военный убил сослуживца (Фото: mk.npu.gov.ua)

Подозреваемому уже сообщили о подозрении. Ему инкриминируют совершение умышленного убийства, суд издрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Преступнику грозит срок от 7 до 15 лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее, полиция раскрыла жестокое убийство 26-летнего военного под Чугуевом в марте. Выяснилось, что мужчину убили трое местных парней за обещанное 22-летней женщиной из Харькова вознаграждение. Преступникам грозит пожизненное заключение.