Оценили жизни в $50 тысяч: исчезновение матери и дочери под Киевом раскрыто

Под Киевом исчезли две женщины - мать и дочь убили (коллаж: РБК-Украина)

Исчезнувшие под Киевом женщины стали жертвой заказного убийства

Мать и дочь, исчезнувшие по пути из Броваров в Киев в субботу, 17 августа, были убиты. Правоохранители сообщили о задержании причастных к преступлению лиц. Об этом свидетельствуют данные с Facebook-страницы пресс-секретаря ГПУ Ларисы Сарган, которая опубликовала видео с задержанием подозреваемых.

53-летняя Надежда Головач и ее 31-летняя дочь Юлия Зайкова 17 августа направились из Броваров, где проживали, в столицу. Неподалеку от Киева в лесу был обнаружен автомобиль Toyota, в котором нашли документы женщин.

Все это время полиция, прокуратура и СБУ занимались поисками пропавших женщин и разрабатывали все возможные версии.

Надежда Головач и Юлия Зайкова (фото: instagram.com)

Из слов Ларисы Сарган стало известно, что бывший муж Надежды Александр Головач заказал и оплатил убийство своей экс-супруги и дочери.

Как выяснилось, у супругов был общий бизнес в Броварах - они владели развлекательным комплексом, куда входят сауны, мотель, автомойка и ресторанчик. Юлия Зайкова, дочь Надежды от первого брака, также была совладелицей.

Александр Головач (фото: Одноклассники)

Супруги 25 лет прожили в браке, у них есть общий сын Александр. После развода в 2017 году между ними была настоящая война за бизнес и имущество. У Головача появилась новая возлюбленная из Киева, а судебные споры между экс-супругами продолжались два с половиной года.

Кроме того, пресс-секретарь ГПУ пишет, что преступление Головач спланировал в сговоре с его новой женой.

"Осознавая неизбежность судебного решения в пользу бывшей жены и ее дочери, действуя в сговоре со своей третьей женой, заказал и оплатил убийство потерпевшей и ее дочери, воспользовавшись для этого услугами ранее судимого за умышленное убийства. Жизнь двух человек заказчики оценили в $50 тыс!" - написала Сарган.

Под Киевом исчезли две женщины - мать и дочь убили (скрин: facebook.com/LarysaSargan)

У 31-летней Юлии Зайковой осталась маленькая дочь от первого брака.

Правоохранители задержали четверых подозреваемых в организации и исполнении убийства двух женщин.

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Вбивство двох жінок, які два дні тому пропали під Києвом, розкрито. Підозрювані у вбивстві затримані Прокуратурою Київської області спільно з ГВ БКОЗ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області та слідчими ГУ НП в Київській області затримано 4 підозрюваних в організаціі та виконанні замовного вбивства двох жінок. Як з‘ясовано, колишній чоловік потерпілої, з якою у нього тривають судові спори щодо поділу майна після розлучення, переслідуючи корисну мету, усвідомлюючи неминучість судового рішення на користь колишньої дружини та її доньки, діючи у змові зі своєю третьою дружиною, замовив та проплатив вбиство потерпілої та її доньки, скориставшись для цього послугами раніше судомого за умисні вбиства. Життя двох осіб замовники оцінили у $50тис! Усіх причетних до резонансного злочину щойно затримано. *** Нагадаю, мова йде про матір – 53-річну Надію Головач та її 31-річну доньку Юлію Зайковську. Жінки виїхали в суботу, 17 серпня, з міста Бровари у напрямку до Києва і пропали. Опубліковано Ларисою Сарган Вівторок, 20 серпня 2019 р.

Под Киевом исчезли две женщины - мать и дочь убили (видео: facebook.com/LarysaSargan)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Николаевом жестоко убили военного, а его тело бросили в речку Южный Буг. Полиция вышла на след убийцы и выяснила, что произошло в тот день.