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Предложили пять тысяч долларов: новые детали в деле Екатерины Гандзюк

STYLERЖизнь    04.06.2019 - 23:23
Предложили пять тысяч долларов: новые детали в деле Екатерины Гандзюк
Екатерина Гандзюк (фото: visti.ks.ua)

Гандзюк могли покалечить другим способом

В убийстве Екатерины Гандзюк продолжают появляться новые подробности. Так в покушении на херсонскую активистку все 5 обвиняемых признали вину, и пошли на сделку со следствием. При этом подсудимые рассказали о новых деталях преступления. Об этом сообщает Insider.

Заказчик убийства лично встретился с Сергеем Торбиным (организатором группы) в парке, и предложил напасть на Екатерину Гандзюк. Заказчик предложил заплатить 5 тысяч долларов за переломанные кости рук и ног, а за обливание кислотой - 2,5-3 тысячи долларов. Торбин согласился на это предложение.

Далее Торбин привлек к организации нападения Грабчука, Васяновича, Вишневского и Горбунова. Эти люди должны были следить за Гандзюк, а также достать серную кислоту.

Торбин намерено охарактеризовал Гандзюк, как пророссийского общественного деятеля, чтобы подстрекнуть других (участников боевых действий на Донбассе) к преступлению.

Предложили пять тысяч долларов: новые детали в деле Екатерины Гандзюк

Акция "Кто заказал Катя Гандзюк?" (фото: Facebook)

Соучастники согласились расправиться с Гандзюк и распределили между собой роли. Грабчук должен был следить за Екатериной перед совершением преступления. Впрочем, впоследствии Грабчук заметил, что привлек к себе слишком много внимания жителей дома. Поэтому в дальнейшем слежкой занялся другой обвиняемый.

В ходе поиска места, где купить серную кислоту, обвиняемые остановили свой выбор на объявления в интернете. При этом они заранее разработали план. Васянович находился недалеко от дома Гандзюк на автомобиле, чтобы сразу после содеянного забрать Грабчука.

Задача Вишневского заключалась в наблюдении за ситуацией со спортивной площадки. Грабчук совершил нападение. Васянович сразу после нападения забрал Грабчука с места преступления. По дороге они избавились от приобретенных заранее мобильных телефонов с СИМ-картами.

Организатором группы был Сергей Торбин, который и доложил заказчику о выполнении преступления. Торбин получил 4500 долларов, себе оставил - 500, а 4000 передал Васяновичу и другим.

Предложили пять тысяч долларов: новые детали в деле Екатерины Гандзюк

Акция "Кто заказал Катя Гандзюк?" (фото: Facebook)

В ходе судебного заседания Сергей Торбин признал себя виновным в содеянном. Он согласился на наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Никита Грабчук в суде заявил, что признает свою вину полностью. Он согласился на наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Владимир Васянович, который является участником АТО и обладает орденом "За мужество" II степени, признал вину и согласился на наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Вячеслав Вишневский полностью признал вину и подписал соглашение со следствием. Он согласился на наказание в виде 4 лет лишения свободы. Виктор Горбунов согласился на наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Напомним, 31 июля 2018 года на советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк вылили около литра кислоты. 4 ноября Гандзюк умерла в больнице.

Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд города Киева смягчил меру пресечения подозреваемому в заказе нападения на Гандзюк главе Херсонской областной рады Владиславу Мангеру.

Мы также писали о том, что в Украине прошли акции "Кто заказал Катю Гандзюк".

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Новости Украины Екатерина Гандзюк
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