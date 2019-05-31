Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)

Шевченковский суд может продлить меру пресечения фигуранту дела Гандзюк

Фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру сегодня могут продлить меру пресечения. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из Шевченковского районного суда Киева.

Сообщается, что Шевченковский райсуд начал заседание по продлению меры пресечения Мангеру. Заседание проходит под председательством судьи Татьяны Притулы.

Фото: суд над Мангером (РБК-Украина)

Напомним, в апреле следствие изменило подозрение Мангеру с заказного убийства Гандзюк на заказ избиения. Теперь речь идет о статье 121 ч. 2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет. До этого Мангера обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве, которое предусматривало лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

На сегодня подозреваемый обязан носить электронный браслет. При этом он может выезжать за пределы Херсона только с ведома следователя.

На Екатерину Гандзюк напали 1 августа 2018 года, облив концентрированной серной кислотой. Нападение произошло возле дома, когда она шла на работу. 4 ноября она умерла от последствий, непосредственной причиной смерти стал обрыв тромба.