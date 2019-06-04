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Запропонували п'ять тисяч доларів: нові деталі у справі Катерини Гандзюк

STYLERЖиття    04.06.2019 - 23:23
Запропонували п'ять тисяч доларів: нові деталі у справі Катерини Гандзюк
Катерина Гандзюк (фото: visti.ks.ua)

Гандзюк могли покалічити іншим способом

У вбивстві Катерини Гандзюк продовжують з'являтися нові подробиці. Так у замаху на херсонську активістку всі 5 обвинувачених визнали провину, і пішли на угоду зі слідством. При цьому підсудні розповіли про нові деталі злочину. Про це повідомляє Insider.

Замовник вбивства особисто зустрівся з Сергієм Торбиним (організатором групи) в парку, і запропонував напасти на Катерину Гандзюк. Замовник запропонував заплатити 5 тисяч доларів за переламані кістки рук і ніг, а за обливання кислотою - 2,5-3 тисячі доларів. Торбін погодився на пропозицію.

Далі Торбін залучив до організації нападу Грабчука, Васяновича, Вишневського та Горбунова. Ці люди повинні були стежити за Гандзюк, а також дістати сірчану кислоту.

Торбін спеціально охарактеризував Гандзюк, як проросійського громадського діяча, щоб підбурити інших (учасників бойових дій на Донбасі) до злочину.

Запропонували п'ять тисяч доларів: нові деталі у справі Катерини Гандзюк

Акція "Хто замовив Катя Гандзюк?" (фото: Facebook)

Співучасники погодилися розправитися з Гандзюк та розподілили між собою ролі. Грабчук повинен був стежити за Катериною перед вчиненням злочину. Втім, згодом Грабчук помітив, що привернув до себе занадто багато уваги жителів будинку. Тому надалі стеженням зайнявся інший обвинувачений.

У ході пошуку місця, де купити сірчану кислоту, обвинувачені зупинили свій вибір на оголошення в інтернеті. При цьому вони заздалегідь розробили план. Васянович знаходився недалеко від будинку Гандзюк на автомобілі, щоб відразу після скоєного забрати Грабчука.

Завдання Вишневського полягало в спостереженні за ситуацією зі спортивного майданчика. Грабчук скоїв напад. Васянович відразу після нападу забрав Грабчука з місця злочину. По дорозі вони позбавилися від придбаних мобільних телефонів з СІМ-картами.

Організатором групи був Сергій Торбін, який і доповів замовнику про виконання злочину. Торбін отримав 4500 доларів, собі залишив - 500, а 4000 передав Васяновичу і іншим.

Запропонували п'ять тисяч доларів: нові деталі у справі Катерини Гандзюк

Акція "Хто замовив Катя Гандзюк?" (фото: Facebook)

У ході судового засідання Сергій Торбін визнав себе винним у скоєному. Він погодився на покарання у вигляді 6 років і 6 місяців позбавлення волі. Микита Грабчук в суді заявив, що визнає свою провину повністю. Він погодився на покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Володимир Васянович, який є учасником АТО і має орденом "За мужність" II ступеня, визнав провину і погодився на покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

В'ячеслав Вишневський повністю визнав провину і підписав угоду зі слідством. Він погодився на покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Віктор Горбунов погодився на покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радника мера Херсона, активістку Катерину Гандзюк вилили близько літра кислоти. 4 листопада Гандзюк померла в лікарні.

Раніше повідомлялося, що Шевченківський районний суд міста Києва пом'якшив запобіжний захід підозрюваному у замовленні нападу на Гандзюк голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру.

Ми також писали про те, що в Україні пройшли акції "Хто замовив Катю Гандзюк".

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