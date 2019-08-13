Убийство Дарьи Лукьяненко: в деле наметился новый поворот

Николаю Тарасову, который подозревается в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из Одесской области, суд назначил психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, пишет УНИАН.

Постановление о направлении Николая Тарасова в медицинское учреждение для проведения комплексной стационарной судебной психолого-наркотической экспертизы было принято Киевским районным судом города Одессы еще 9 августа. Как сообщили в пресс-службе, все необходимые документы уже подготовлены и экспертиза будет проведена в самое ближайшее время.

Как сообщалось ранее, Николай Тарасов подозревается в зверском убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из села Ивановка Одесской области. Он выкрал девочку среди белого дня, закрыл в доме, убил, а тело сбросил в выгребную яму, где ее обнаружили только через неделю.

Дарья Лукьяненко

К поиску девочки подключились сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, водолазы, авиация и кинологи. Кроме того, семья Николая Тарасова, а также он сам помогали волонтерам искать пропавшую девочку.

После того, как тело ребенка было обнаружено, мать Николая Тарасова отказалась от сына и рассказала, что его поведение стало меняться за несколько месяцев до трагедии. Он стал замкнутым, часто впадал в депрессию и отказывался общаться с родными.

Кроме того, мы писали о том, что в селе Ивановка люди подняли бунт против Тарасовых.