Убийство Дарьи Лукьяненко: в селе Ивановка люди подняли бунт против Тарасовых

Мать Николая Тарасова опасается за жизнь своей семьи (Коллаж РБК-Украина)

Отец Николая Тарасова готов был уже покончить жизнь самоубийством из-за сына

В селе Ивановка, в которой произошла чудовищная трагедия с 11-летней Дарьей Лукьяненко, до сих пор неспокойно. Пока идет следствие, семья Николая Тарасова не может уехать, а находиться постоянно рядом с людьми, которые готовы их растерзать, очень сложно. О том, что сейчас происходит в Ивановке, рассказали в издании "КП в Украине".

Мария Тарасова призналась, что после выходы передачи "Говорит Украина", отношение соседей немного изменилось. Некоторые поверили, что родные Николая не причастны к преступлению и даже стали здороваться с ними. А остальные считают, что они всех подкупили.

"Большинство с нами не здороваются, но хотя бы ведут себя адекватно. Были те, кто после оглашения результатов полиграфа, который мы прошли в передаче "Говорит Украина", подходили и извинялись за негатив против нас. Но есть и такие, кто разжигают конфликт. Считают, что мы подкупили канал "Украина", обошли полиграф. Дали взятку дирекции рынка, где работали, чтобы она нас поддержала", - рассказала женщина.

Она добавила, что в селе люди подняли бунт и выгнали их с рынка. 50 предпринимателей подписали коллективное заявление и Тарасовой пришлось разорвать договор аренды, закрыть предпринимательскую деятельность и выставить контейнер на продажу.

На них иногда нападают односельчане и ее муж даже подвергся нападению подвыпивших мужчин.

"Вчера у нас под домом сидела подвыпившая компания, один из мужчин начал ломать возле дома забор. Мы с мужем вышли, этот мужчина на него напал, разбил переносицу и поставил синяк под глазом. Он нападает на наш дом уже второй раз. Мы обратились в полицию и написали заявление, нападавшего оштрафовали. Люди обещают спалить дом. Нам говорят: ребенок погиб, а мы ходим по селу с поднятой головой. Сейчас проводят следственные эксперименты. Коля отвечает: дома в момент убийства никого не было, никто ничего не знал. Но люди не верят, считают, что я его покрываю. Винят в том, что это я убрала следы преступления", - добавила Тарасова.

Убийство Дарьи Лукьяненко в селе Ивановка Одесской области (Коллаж РБК-Украина)

Она призналась, что после окончания следствия, они уедут из Ивановки. Пока они этого сделать не могут. Следователи сказали, что они должны предоставить справку о прописке на новом месте жительства, но это пока Тарасовы сделать не могут. Следствие будет длиться не менее двух месяцев и как жить им в селе все это время – они не знают.

"Боимся спать, переживаем, что ночью нападут на наш дом. Из-за чего постоянно принимаем успокоительные и снотворное. Муж уже руки опустил, грозит выпить снотворное и так покончить с собой. Я оказалась более сильным борцом, чем супруг", - рассказала Тарасова.

Сына они видели всего один раз, когда проводили следственный эксперимент. Мария Тарасова спросила сына, понимает ли он, что они видятся в последний раз и не хочет ли он что-то ей сказать. Но он промолчал.

Напомним, ранее мы писали о том, что Николай Тарасов планировал напасть на девочку с апреля.

А также рассказывали о том, что под Киевом учитель совершил суицид из-за обвинений в педофилии.