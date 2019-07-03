Планировал еще в апреле: шокирующие детали об убийце 11-летней Даши

Убийство Дарьи Лукьяненко (коллаж: РБК-Украина)

Убийца 11-летней Даши из Ивановки Одесской области уже давно выбирал себе несовершеннолетнюю жертву

Дарью Лукьяненко нашли мертвой 19 июня во дворе дома семьи Тарасовых в Ивановке Одесской области. Подозреваемый 22-летний Николай Тарасов сознался в попытке изнасилования и убийстве 11-летнего ребенка. Кроме того, стало известно, что преступные намерения возникли у изверга еще в апреле этого года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в Реестре судебных решений.

Так, Николай Тарасов на почве постоянной сексуальной неудовлетворенности уже давно задумывался об изнасиловании. Отмечается, что преступление он хотел совершить именно относительно несовершеннолетнего ребенка.

Убийство Дарьи Лукьяненко (скрин: reyestr.court.gov.ua)

Позже в поле его зрения попала именно 11-летняя Даша Лукьяненко, с которой он был знаком, поскольку его семья торговала на рынке рядом с родителями Даши. Также девочка стала жертвой насильника и убийцы, поскольку часто ходила мимо дома Тарасова, и он был хорошо знаком с ее маршрутом.

В судебном решении сказано, что Тарасов "в июне 2019 года, точное время досудебным расследованием не установлено, выбрал последнюю как жертву своего преступного деяния и стал вынашивать план к реализации его совершения".

Тарасов позвал девочку зайти во двор, но от предложения пойти в дом девочка отказалась и намеревалась уйти. Тогда он схватил ее за руку, и девочка вскрикнула. Зажав рукой рот, преступник затянул ребенка в хозяйственное помещение за домом.

Убийство Дарьи Лукьяненко (скрин: reyestr.court.gov.ua)

Повалив на пол, он начал бить Дашу кулаками в разные части тела, а потом зажал рот пакетом. Когда девочка потеряла сознание от недостачи воздуха, Тарасов, осознавая, что ребенок жив и находится в бессознательном состоянии, раздел ее догола и хотел изнасиловать.

Убийство Дарьи Лукьяненко (скрин: reyestr.court.gov.ua)

Но из-за "эмоционального перевозбуждения" у него... не настала эрекция. Разозлившись из-за "своей неспособности", а также осознавая, что о его преступлении станет известно, если он отпустит Дашу, Тарасов решил убить ребенка.

Убийца взял острый предмет и нанес несколько ран в шею, после чего Даша умерла на месте. Отметим, что по некоторым данным, Тарасов использовал для этого отвертку.

Убийство Дарьи Лукьяненко (скрин: reyestr.court.gov.ua)

После совершенного преступник решил еще и надругаться над телом ребенка, поместив его в выгребную яму. Окунув тело Даши в нечистоты он скрыл следы своего злодеяния, после чего сжег одежду ребенка и зачистил место расправы.

Убийство Дарьи Лукьяненко (скрин: reyestr.court.gov.ua)

Отметим, что родственников Тарасова проверили на детекторе лжи в программе "Говорить Україна". И только при проверки матери убийцы Марии полиграф показал противоречивые результаты. Жители Ивановки подозревают, что мать помогала убийце скрывать следы преступления.

Волонтеры, помогавшие искать Дашу, возмущены тем, что в программу не попали некоторые немаловажные моменты, пишет издание "Крапка". Так, ночью, 13 июня, когда была убита Даша, Мария Тарасова лазила через забор рынка, чтобы попасть на свою торговую точку, где она взяла ящик с уксусом. Об этом свидетельствуют рассказы сторожа рынка.

Возникает вопрос, зачем женщине, законно владеющей торговой точкой на рынке, понадобилось ночью тайно выносить уксус. Волонтеры уверены, что именно поэтому собаки, искавшие девочку на второй день исчезновения девочки, потеряли след возле дома Тарасовых.

Николай Тарасов (фото: facebook.com)

Кроме всего, волонтеры рассказали, что само убийство было до мелочей спланировано Тарасовым. Он расстелил на полу картонные коробки, которые могли впитать кровь, использовал отвертку, чтобы рана не была большой и не забрызгала стены. Затем надел на голову ребенка пакет и замотал его скотчем, чтобы в него могла стекать кровь с раны на шее.

Также они рассказали, что Тарасов привязал к телу ребенка пять больших камней. При чем со всем этим он "управился" за 15 минут .

"Многие детали указывают на то, что все было продумано", - рассказывают активисты.

Даша Лукьяненко (фото: facebook.com)

Убийство Дарьи Лукьяненко (видео: YouTube/Говорить Україна)

С Дашей Лукьяненко попрощались 21 июня в Ивановке. Гроб опускали под нечеловеческий крик мамы, которая все время рвалась постоять около ямы, в которую опускали ее ребенка.

Ранее мы писали о том, что с двухлетним Сашей Пилявским, которого нашли в красном чемодане на окраине Черновцов вечером 27 июня, попрощались в Хмельницкой области. Мать ребенка, которая выбросила его тело, не пришла на похорон.