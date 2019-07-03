ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Планировал еще в апреле: шокирующие детали об убийце 11-летней Даши

STYLERЖизнь    03.07.2019 - 14:49
Планировал еще в апреле: шокирующие детали об убийце 11-летней Даши
Убийство Дарьи Лукьяненко (коллаж: РБК-Украина)

Убийца 11-летней Даши из Ивановки Одесской области уже давно выбирал себе несовершеннолетнюю жертву

Дарью Лукьяненко нашли мертвой 19 июня во дворе дома семьи Тарасовых в Ивановке Одесской области. Подозреваемый 22-летний Николай Тарасов сознался в попытке изнасилования и убийстве 11-летнего ребенка. Кроме того, стало известно, что преступные намерения возникли у изверга еще в апреле этого года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в Реестре судебных решений.

Так, Николай Тарасов на почве постоянной сексуальной неудовлетворенности уже давно задумывался об изнасиловании. Отмечается, что преступление он хотел совершить именно относительно несовершеннолетнего ребенка.

Планировал еще в апреле: шокирующие детали об убийце 11-летней Даши

Убийство Дарьи Лукьяненко (скрин: reyestr.court.gov.ua)

Позже в поле его зрения попала именно 11-летняя Даша Лукьяненко, с которой он был знаком, поскольку его семья торговала на рынке рядом с родителями Даши. Также девочка стала жертвой насильника и убийцы, поскольку часто ходила мимо дома Тарасова, и он был хорошо знаком с ее маршрутом. 

В судебном решении сказано, что Тарасов "в июне 2019 года, точное время досудебным расследованием не установлено, выбрал последнюю как жертву своего преступного деяния и стал вынашивать план к реализации его совершения".

Тарасов позвал девочку зайти во двор, но от предложения пойти в дом девочка отказалась и намеревалась уйти. Тогда он схватил ее за руку, и девочка вскрикнула. Зажав рукой рот, преступник затянул ребенка в хозяйственное помещение за домом. 

Планировал еще в апреле: шокирующие детали об убийце 11-летней Даши

Убийство Дарьи Лукьяненко (скрин: reyestr.court.gov.ua)

Повалив на пол, он начал бить Дашу кулаками в разные части тела, а потом зажал рот пакетом. Когда девочка потеряла сознание от недостачи воздуха, Тарасов, осознавая, что ребенок жив и находится в бессознательном состоянии, раздел ее догола и хотел изнасиловать.

Планировал еще в апреле: шокирующие детали об убийце 11-летней Даши

Убийство Дарьи Лукьяненко (скрин: reyestr.court.gov.ua)

Но из-за "эмоционального перевозбуждения" у него... не настала эрекция. Разозлившись из-за "своей неспособности", а также осознавая, что о его преступлении станет известно, если он отпустит Дашу, Тарасов решил убить ребенка.

Убийца взял острый предмет и нанес несколько ран в шею, после чего Даша умерла на месте. Отметим, что по некоторым данным, Тарасов использовал для этого отвертку.

Планировал еще в апреле: шокирующие детали об убийце 11-летней Даши

Убийство Дарьи Лукьяненко (скрин: reyestr.court.gov.ua)

После совершенного преступник решил еще и надругаться над телом ребенка, поместив его в выгребную яму. Окунув тело Даши в нечистоты он скрыл следы своего злодеяния, после чего сжег одежду ребенка и зачистил место расправы.

Планировал еще в апреле: шокирующие детали об убийце 11-летней Даши

Убийство Дарьи Лукьяненко (скрин: reyestr.court.gov.ua)

Отметим, что родственников Тарасова проверили на детекторе лжи в программе "Говорить Україна". И только при проверки матери убийцы Марии полиграф показал противоречивые результаты. Жители Ивановки подозревают, что мать помогала убийце скрывать следы преступления.

Волонтеры, помогавшие искать Дашу, возмущены тем, что в программу не попали некоторые немаловажные моменты, пишет издание "Крапка". Так, ночью, 13 июня, когда была убита Даша, Мария Тарасова лазила через забор рынка, чтобы попасть на свою торговую точку, где она взяла ящик с уксусом. Об этом свидетельствуют рассказы сторожа рынка.

Возникает вопрос, зачем женщине, законно владеющей торговой точкой на рынке, понадобилось ночью тайно выносить уксус. Волонтеры уверены, что именно поэтому собаки, искавшие девочку на второй день исчезновения девочки, потеряли след возле дома Тарасовых.

Планировал еще в апреле: шокирующие детали об убийце 11-летней Даши

Николай Тарасов (фото: facebook.com)

Кроме всего, волонтеры рассказали, что само убийство было до мелочей спланировано Тарасовым. Он расстелил на полу картонные коробки, которые могли впитать кровь, использовал отвертку, чтобы рана не была большой и не забрызгала стены. Затем надел на голову ребенка пакет и замотал его скотчем, чтобы в него могла стекать кровь с раны на шее.

Также они рассказали, что Тарасов привязал к телу ребенка пять больших камней. При чем со всем этим он "управился" за 15 минут .

"Многие детали указывают на то, что все было продумано", - рассказывают активисты.

Планировал еще в апреле: шокирующие детали об убийце 11-летней Даши

Даша Лукьяненко (фото: facebook.com)

 

Убийство Дарьи Лукьяненко (видео: YouTube/Говорить Україна)

С Дашей Лукьяненко попрощались 21 июня в Ивановке. Гроб опускали под нечеловеческий крик мамы, которая все время рвалась постоять около ямы, в которую опускали ее ребенка.

Ранее мы писали о том, что с двухлетним Сашей Пилявским, которого нашли в красном чемодане на окраине Черновцов вечером 27 июня, попрощались в Хмельницкой области. Мать ребенка, которая выбросила его тело, не пришла на похорон.

Решила поплавать обнаженной: звезда женского футбола утонула в озере Жуткая трагедия в Одессе: зарезал жену, а потом попытался покончить жизнь самоубийством
Новости Украины преступления
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь