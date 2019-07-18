Убийство 5-летнего ребенка: в деле появился еще один подозреваемый

В расследовании убийства пятилетнего Кирилла Тлявова, которого убили пьяные полицейские в Переяслав-Хмельницком 31 мая, появились новые детали. Так, объявлено четвертое подозрение несовершеннолетнему лицу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Как ранее сообщалось, на месте трагедии находилось два полицейских и два гражданских лица. До этого момента подозрения были объявлены всем троим. Сейчас в деле появился и четвертый подозреваемый - 16-летний парень, который также находился на месте убийства маленького Кирилла.

В результате одного из выстрелов этих четверых людей погиб пятилетний Кирилл Тлявов. Чей именно выстрел, стал роковым для ребенка, покажет следствие.

В уголовном производстве трем лицам уже сообщено о подозрении в совершении преступления.

Фото: 5-летний Кирилл Тлявов (соцсети)

"Сегодня, 18 июля, прокуратурой Киевской области согласовано еще одно сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия) 16-летнему несовершеннолетнему, который также находился на месте совершения преступления с другими подозреваемыми и осуществлял выстрелы", - сказано в сообщении пресс-службы.

Прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Расследование об убийстве маленького Кирилла продолжается.

Полицейские Петровец и Приходько были взяты под стражу на 60 суток и этот срок истекает 30 июля.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что полицейские пытались "замять" дело об убийстве ребенка в Переяслав-Хмельницком.

А также рассказывали о том, что адвокаты полицейских, которые выстрелили в ребенка, пытались изменить меру пресечения.