Убийство ребенка полицейскими: адвокаты хотят изменить меру пресечения

Полицейские убили ребенка (Коллаж РБК-Украина)

Адвокаты подали апелляцию, чтобы вытащить своих подзащитных из тюрьмы

Полицейским, которые подозреваются в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком, защитники хотят изменить меру пресечения. Обэтом сообщает агентство УНН со ссылкой на слова адвокатов Андрея Казацкого и Виктора Чевгуза.

Экс-полицейские из Переяслав-Хмельницого, Владимир Петровец и Иван Приходько, были задержаны по подозрению в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова. Ребенок играл на детской площадке 31 мая и внезапно упал. Сначала все подумали, что у мальчика ушиб головы, а потом выяснилось, что в него попала пуля, которая была выпущена из оружия полицейских. Несколько суток врачи пытались спасти мальчика, но он скончался.

Кирилла Тлявова убили полицейские (Коллаж РБК-Украина)

Голосеевский районный суд арестовал Владимира Петровца и Ивана Приходько и выбрал им меру пресечения в виде содержания под стражей в течении 60 дней. Однако адвокаты подозреваемых не согласны с таким решением судей и в установленный законом срок обжаловали это решение.

"Там давалось пять суток на обжалование. Пять суток уже прошли, конечно подали", отметил адвокат Владимира Петровца Андрей Козацкий.

Виктор Чевгуз, адвокат Ивана Приходько, добавил, что судебное заседание еще не назначили.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что убившим ребенка полицейским "светит" минимальный срок и уже через пять лет они могут оказаться на свободе.

А также рассказывали о том, что жена одного из полицейских обвинила родителей ребенка в том, что они сами виноваты в его смерти.