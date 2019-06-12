ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Убийство ребенка полицейскими: адвокаты хотят изменить меру пресечения

STYLERЖизнь    12.06.2019 - 18:31
Убийство ребенка полицейскими: адвокаты хотят изменить меру пресечения
Полицейские убили ребенка (Коллаж РБК-Украина)

Адвокаты подали апелляцию, чтобы вытащить своих подзащитных из тюрьмы

Полицейским, которые подозреваются в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком, защитники хотят изменить меру пресечения. Обэтом сообщает агентство УНН со ссылкой на слова адвокатов Андрея Казацкого и Виктора Чевгуза.

Экс-полицейские из Переяслав-Хмельницого, Владимир Петровец и Иван Приходько, были задержаны по подозрению в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова. Ребенок играл на детской площадке 31 мая и внезапно упал. Сначала все подумали, что у мальчика ушиб головы, а потом выяснилось, что в него попала пуля, которая была выпущена из оружия полицейских. Несколько суток врачи пытались спасти мальчика, но он скончался.

Убийство ребенка полицейскими: адвокаты хотят изменить меру пресечения

Кирилла Тлявова убили полицейские (Коллаж РБК-Украина)

Голосеевский районный суд арестовал Владимира Петровца и Ивана Приходько и выбрал им меру пресечения в виде содержания под стражей в течении 60 дней. Однако адвокаты подозреваемых не согласны с таким решением судей и в установленный законом срок обжаловали это решение.

"Там давалось пять суток на обжалование. Пять суток уже прошли, конечно подали", отметил адвокат Владимира Петровца Андрей Козацкий.

Виктор Чевгуз, адвокат Ивана Приходько, добавил, что судебное заседание еще не назначили.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что убившим ребенка полицейским "светит" минимальный срок и уже через пять лет они могут оказаться на свободе.

А также рассказывали о том, что жена одного из полицейских обвинила родителей ребенка в том, что они сами виноваты в его смерти.

Сожгли собственную дочь: новые детали страшного преступления под Житомиром Мать сбитого "копом" мальчика в Конотопе нанимала киллера для мужа: подробности (видео)
Новости Украины преступленияполицияПереяслав-Хмельницкий
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь