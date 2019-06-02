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Пьяные "копы" развлекались: детали страшного ранения ребенка под Киевом (видео)

STYLERЖизнь    02.06.2019 - 12:36
Пьяные "копы" развлекались: детали страшного ранения ребенка под Киевом (видео)
Полицейские прострелили голову ребенку под Киевом (коллаж: РБК-Украина)

Полицейские решили пострелять по бутылкам и не заметили ребенка

Пятилетнему ребенку прострелили голову в пятницу, 31 мая, в Переяслав-Хмельницком Киевской области. О задержании двух подозреваемых - полицейских сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на своей Facebook-странице.

По словам Князева, задержанными являются двое правоохранителей, которые во время содеянного пребывали в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские были "вне службы".

Также Сергей Князев сообщил, что пятилетнего Кирилла уже доставили в Киев, где за его жизнь борятся лучшие врачи.

Пьяные &quot;копы&quot; развлекались: детали страшного ранения ребенка под Киевом (видео)

Полицейские прострелили голову ребенку под Киевом (скрин: facebook.com/sergii.knyazev)

Ребенок находится в реанимации на искуственной вентиляции легких в очень тяжелом состоянии.

Бабушка мальчика рассказала, что Кирилл вышел погулять неподалеку двора. Позже ребенка нашли лежащим в крови и без сознания, сначала подумали, что малыш упал и ударился головой.

Восьмилетний друг Кирилла Артем рассказал, что услышал резкий звук, после чего мальчик упал на землю.

В 50-ти метрах нашли пустые простреленные бутылки и отстрелянные гильзы. Местные жители рассказывают, что звуки подобных "развлечений" слышали и раньше.

Кириллу сделали операцию, у него открытая черепно-мозговая травма.

Полицейские прострелили голову ребенку под Киевом (видео: YouTube/ТСН)

Ранее сообщалось о том, что двухлетний ребенок около двух дней прожил в квартире с мертвыми родителями в Запорожье.

Напомним, недавно в киевской школе произошел скандал из-за погибшего ученика.

Также сообщалось о том, что убийство мецената Михаила Петрива и его жены на Прикарпатье, которое произошло вечером 27 мая, по версии полиции оказалось самоубийством.

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