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Убийство 5-летнего ребенка: в деле появился новый подозреваемый

STYLERЖизнь    05.06.2019 - 17:05
Убийство 5-летнего ребенка: в деле появился новый подозреваемый
Убийство ребенка полицейскими (коллаж: РБК-Украина)

Убийство пятилетнего Кирилла Тлявова потрясло общественность

К делу об убийстве пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, которого по версии следствия застрелили пьяные полицейские может быть причастен еще один человек. Об  этом сообщил Арсен Аваков, передает "Интерфакс".

Министр внутренних дел рассказал, что в деле всего пять подозреваемых. Четверо из них - те, кто мог совершить тот роковой выстрел. Над установлением, кто именно нажал на курок, работает следствие.

Отметим, что двое подозреваемых - 31-летний Иван Приходько и 42-летний Владимир Петровец - главные фигуранты дела, которым вчера, 4 июня избрали меру пресечения - 60 дней без прва внесения залога. Еще одним подозреваемым может быть 14-летний сын Владимира Петровца.

Убийство 5-летнего ребенка: в деле появился новый подозреваемый

Убийство ребенка полицейскими (Иван Приходько и Владимир Петровец, коллаж: РБК-Украина)

Аваков сообщил, что в тот день група из четверых человек "выехала пострелять". Кто был четвертым, пока не сообщается. 

Убийство 5-летнего ребенка: в деле появился новый подозреваемый

Кирилл Тлявов с родителями и братом (фото: facebook.com)

Пятый же подозреваемый, по словам министра, это некая женщина, которая вероятно спрятала винтовку, и тем самым причастна к сокрытию преступления. Отметим, что орудие убийства не найдено до сих пор.

Убийство 5-летнего ребенка: в деле появился новый подозреваемый

Похорон Кирилла Тлявова, убитого полицейскими (фото: ukrinform.ru)

Напомним, Кирилла Тлявова застрелили 31 мая. Мальчику прострелили голову из винтовки, он умер в больнице 3 июня. Однако местная полиция сначала хотела "отмазать" своих сотрудников и выстраивала различные версии произошедшего.

Также сообщалось, что с пятилетним Кириллом попрощались в Переяслав-Хмельницком. На похоронах люди падали в обморок.

К слову, появилось видео с того рокового места, где в мальчика попала пуля. Журналисты также показали дом Владимира Петровца и мишень, в которую пытались попасть пьяные полицейские.

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