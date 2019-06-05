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Полицейские застрелили ребенка: появились фото и видео с рокового места

STYLERЖизнь    05.06.2019 - 08:56
Полицейские застрелили ребенка: появились фото и видео с рокового места
Убийство ребенка полицейскими (коллаж: РБК-Украина)

Убийство ребенка полицейскими стало одним из наиболее резонансных дел за последнее время

Убийство пятилетнего Кирилла Тлявова, в котором подозревают двух полицейских - Ивана Приходько и Владимира Петровца, произошло 31 мая в Переяслав-Хмельницком. Журналисты показали видео с того фатального места, где мальчику в голову попала пуля, выпущенная из винтовки. Об этом сообщает Громадське ТБ.

Соседи семьи показали, где в тот роковой день гуляли несколько друзей - восьмилетний Артем и пятилетний Кирилл и еще два мальчика.

Полицейские застрелили ребенка: появились фото и видео с рокового места

Убийство ребенка полицейскими (место, где застрелили ребенка, скрин: YouTube/Громадське ТБ)

Галина, живущая неподалеку, рассказывает, что увидела гуляющих детей недалеко от забора, попросила их быть поосторожнее. Потом пошла домой и сразу же выбежала на звук выстрела.

Маленький Артем сидел возле друга и говорил: "Кирилл, только не умирай, я тебя люблю".

Полицейские застрелили ребенка: появились фото и видео с рокового места

Убийство ребенка полицейскими (дом Владимира Петровца, скрин: YouTube/Громадське ТБ)

О том, что ребенок получил пулевое ранение в голову, а не разбил ее об асфальт, родители узнали только через пять часов, когда из Киева приехал нейрохирург и прооперировал мальчика.

Сосед показывает, что стреляли через кусты. Именно там нашли мишень, по которой, предположительно, пытались попасть.

Полицейские застрелили ребенка: появились фото и видео с рокового места

Убийство ребенка полицейскими (предполагаемая мишень, скрин: YouTube/Громадське ТБ)

А дом Владимира Петровца, откуда, вероятно, прилетела пуля, находится в 100 метрах от места, где біл застрелен Кирилл.

Убийство ребенка полицейскими (видео: YouTube/Громадське ТБ)

Напомним, ранее появились новые неожиданные детали в деле об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова, из-за которых вину полицейских будет сложно доказать.

К слову, стало известно, что к убийству ребенка в Переяслав-Хмельницком может быть причастен подросток, сын одного из полицейских.

А также мы сообщали о том, что всплыли вопиющие факты из биографии полицейских, которые застрелили ребенка.

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