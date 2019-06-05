Вбивство 5-річної дитини: у справі з'явився новий підозрюваний

Вбивство дитини поліцейськими (колаж: РБК-Україна)

Вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова потрясло громадськість

До справи про вбивство п'ятирічного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому, якого, за версією слідства застрелили п'яні поліцейські може бути причетна ще одина людина. Про це повідомив Арсен Аваков, передає "Інтерфакс".

Міністр внутрішніх справ розповів, що у справі всього п'ять підозрюваних. Четверо з них - ті, хто міг скоїти той фатальний постріл. Над встановленням, хто саме натиснув на курок, працює слідство.

Зазначимо, що двоє підозрюваних - 31-річний Іван Приходько і 42-річний Володимир Петровець - головні фігуранти справи, яким вчора, 4 червня обрали запобіжний захід - 60 днів без прва внесення застави. Ще одним підозрюваним може бути 14-річний син Володимира Петровця.

Вбивство дитини поліцейськими (Іван Приходько та Володимир Петровець, колаж: РБК-Україна)

Аваков повідомив, що в той день група з чотирьох чоловік "виїхала постріляти". Хто був четвертим, поки не повідомляється.

Кирило Тлявов з батьками і братом (фото: facebook.com)

П'ятий же підозрюваний, за словами міністра, це жінка, яка ймовірно сховала гвинтівку, і тим самим причетна до приховування злочину. Зазначимо, що знаряддя вбивства не знайдено досі.

Похорон Кирила Тлявова, вбитого поліцейськими (фото: ukrinform.ru)

Нагадаємо, Кирила Тлявова застрелили 31 травня. Хлопчикові прострелили голову з рушниці, він помер у лікарні 3 червня. Однак місцева поліція спочатку хотіла "відмазати" своїх співробітників і вибудовувала різні версії події.

Також повідомлялося, що з п'ятирічним Кирилом попрощалися в Переяслав-Хмельницькому. На похороні люди непритомніли.

До речі, з'явилося відео того фатального місця, де у хлопчика потрапила куля. Журналісти також показали будинок Володимира Петровця і мішень, в яку намагалися потрапити п'яні поліцейські.