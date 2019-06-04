Спишут на малолетку: новая версия убийства ребенка полицейскими "взорвала" сеть

Убийство ребенка сотрудниками полиции спровоцировало огромный общественный резонанс
Убийство полицейскими пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком, которого застрелили 31 мая обростает новыми версиями. Согласно последним данным, совершить фатальный выстрел мог 14-летний сын фигуранта дела Владимира Петровца, сообщает РБК-Украина. Украинцы в соцсетях шокированы подобным поворотом расследования, они считают подобную версию попыткой замять дело.
Дело в том, что в доме подозреваемого, где в пятницу "культурно отдыхали" сотрудники патрульной полиции - Иван Приходько и Владимир Петровец, находился и 14-летний сын последнего.
Убийство ребенка полицейскими (Иван Приходько в суде, фото: РБК-Украина)
Ныне следствие проверяет новую версию произошедшего. К тому же, оружие, из которого убили мальчика, до сих пор не нашли - оно пропало с места преступления.
Напомним, старшего сержанта Петровца и лейтенанта Приходько сегодня арестовали на два месяца без права внесения залога. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение за умышленное убийство малолетнего ребенка совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Подозреваемые свою вину не призают.
Убийство ребенка полицейскими (Владимир Петровец, фото: РБК-Украина)
Пользователи сети шокированы неожиданной и странной версией следствия. В комментариях они предполагают, что начался "слив дела".
Убийство ребенка полицейскими (скрин: facebook.com)
Также в соцсетях в недоумении от того, что Владимир Петровец пытается перевести стрелки на собственного несовершеннолетнего сына.
Убийство ребенка полицейскими (скрин: facebook.com)
Украинцы также требуют пожизненного заключения и даже смертной казни для фигурантов громкого дела.
Убийство ребенка полицейскими (скрин: facebook.com)
К слову, в полиции изначально пытались скрыть реальные события, которые произошли в день ранения мальчика. Правоохранители выдвигали три разные версии трагедии, начиная от того, что ребенок упал и ударился об камень.
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Напомним, ранее сообщалось, что под МВД убрали игрушки и свечи, которые вчера принесли под здание министерства активисты в память о погибшем пятилетнем Кирилле.