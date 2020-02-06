Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: от подозреваемого отказался защитник

Подозреваемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко лишился адвоката по причине самоотвода защитника, и теперь интересы арестованного представляет другой. 6 февраля в суде по делу Николая Тарасова состоялось первое заседание в закрытом режиме по рассмотрению дела.

Как отметил глава поселкового совета Ивановки Виктор Лобач со ссылкой на слова отца погибшей школьницы, суд принял решение о переносе заседания.

Новое назначено на 24 февраля.

"От подозреваемого отказался защитник, а новому нужно время на изучение материалов дела", - написал он в своем Facebook.

Лобач высказал обеспокоенность, что новый адвокат тоже может отказаться защищать 22-летнего подозреваемого, и тогда возникнет риск очередного переноса судебного заседания.

"Желаю моральных сил и терпения родителям и всем родным Даши. Общественность все же надеется, что справедливый приговор будет вынесен в ближайшее время", - говорится в публикации.

Подозреваемый Николай Тарасов (Фото: odessa.online)

Напомним, что в конце января Тарасову продлили срок содержания под стражей на 60 суток. Он будет находиться в общей камере СИЗО до 26 марта 2020 года без права выйти под залог.

Тело Даши Лукьяненко было обнаружено 19 июня 2019 года в выгребной яме в Ивановке Одесской области. Подозреваемым в жутком убийстве оказался сосед девочки, который также помогал в ее поисках после ее пропажи.

Сначала Тарасов сознался в резонансном преступлении, но 10 декабря в суде вдруг отказался от своих показаний. Он заявил, что к смерти Даши не причастен, а признание с него якобы выбили силой.