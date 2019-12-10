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Убийство Дарьи Лукьяненко: в деле совершенно неожиданный поворот

STYLERЖизнь    10.12.2019 - 19:46
Убийство Дарьи Лукьяненко: в деле совершенно неожиданный поворот
Суд по делу об убийстве Дарьи Лукьяненко (Коллаж РБК-Украина)

Подозреваемый в убийстве девочки Николай Тарасов сделал неожиданное заявление

Подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко неожиданно отказался от своих показаний и заявил, что не виноват в гибели девочки. Об этом он заявил на первом заседании суда по делу, сообщает ТСН.

22-летний Николай Тарасов, подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из поселка Иваново Одесской области, внезапно отказался от своих первоначальных показаний и чистосердечного признания.

На заседании суда он сказал, что показания из него выбили силой и он сделал признание под давлением. Заседание 10 декабря открыли, но вынуждены были его перенести, так как адвокат Тарасова на слушания не явился.

"То, что полиция говорила мне, то я и сказал. Я признавал, потому что мне сказали, что, если я не буду признавать, когда меня избивали в отделении, сказали, чтобы я признавал", - заявил Николай Тарасов.

Стоит отметить, что Николай Тарасов после ареста признался, что пытался изнасиловать девочку, а потом убил ее и тело сбросил в выгребную яму, чтобы скрыть следы преступления.

Он был знаком с Дарьей Лукьяненко и обманом заманил ее к себе во двор. Пропавшую девочку искали почти неделю сотрудники правоохранительных органов, волонтеры, кинологи и обнаружили ее тело на территории домохозяйства, где проживает Николай Тарасов.

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