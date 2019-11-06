ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: отец девочки сделал заявление

STYLERЖизнь    06.11.2019 - 19:03
Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: отец девочки сделал заявление
Убийство Дарьи Лукьяненко (Коллаж РБК-Украина)

Появились новые подробности об убийстве Даши Лукьяненко под Одессой

Отец 11-летней Даши Лукьяненко, которая была убита своим соседом в селе Ивановка Одесской области заявил, что родители Николая Тарасова знали о преступлении, которое совершил их сын. Об этом пишет издание "Факты".

Он отметил, что в деле есть один странный факт, о котором ранее не упоминали и он связан с родителями Николая Тарасова.

"Во время поисков Даши они ночью приходили на рынок, перелезли через забор и взяли у себя в контейнере упаковку уксуса. Чтобы с его помощью отмывать следы крови в доме. Если бы они брали его для заготовок, то достаточно было бы взять бутылку, потом еще одну. Зачем среди ночи вдруг понадобилась упаковка?" – рассказал отец Даши Лукьяненко.

Пока идет следствие, жители поселка Ивановка Одесской области решили увековечить память трагически погибшей девочки и высадили на центральной аллее, при входе в городской сквер ель. Одноклассники Даши рассказали, что она очень любила гулять в этом сквере. Идею поддержал педагогический коллектив школы и одноклассники Даши.

"Поступало и поступает много предложений о том, как увековечить память о трагически погибшей талантливой девочке. Мы их рассматриваем, обдумываем", - рассказали в районной администрации.

Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: отец девочки сделал заявление

Скриншот фото

Возле ели, которую уже высадили на аллее, в ближайшем будущем планируется установить мемориальный гранитный камень, где будет указано, в честь кого посажена ель, когда и кем. Друзья девочки считают, что живое дерево будет памятью о Даше на многие годы.

Убийство 14-летней Даши Дробот: новые детали трагедии в Одессе (видео) Под Житомиром родители сожгли родную дочь и получили денежную помощь: все детали
Новости Украины преступления
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь