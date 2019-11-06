Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: отец девочки сделал заявление

Убийство Дарьи Лукьяненко (Коллаж РБК-Украина)

Появились новые подробности об убийстве Даши Лукьяненко под Одессой

Отец 11-летней Даши Лукьяненко, которая была убита своим соседом в селе Ивановка Одесской области заявил, что родители Николая Тарасова знали о преступлении, которое совершил их сын. Об этом пишет издание "Факты".

Он отметил, что в деле есть один странный факт, о котором ранее не упоминали и он связан с родителями Николая Тарасова.

"Во время поисков Даши они ночью приходили на рынок, перелезли через забор и взяли у себя в контейнере упаковку уксуса. Чтобы с его помощью отмывать следы крови в доме. Если бы они брали его для заготовок, то достаточно было бы взять бутылку, потом еще одну. Зачем среди ночи вдруг понадобилась упаковка?" – рассказал отец Даши Лукьяненко.

Пока идет следствие, жители поселка Ивановка Одесской области решили увековечить память трагически погибшей девочки и высадили на центральной аллее, при входе в городской сквер ель. Одноклассники Даши рассказали, что она очень любила гулять в этом сквере. Идею поддержал педагогический коллектив школы и одноклассники Даши.

"Поступало и поступает много предложений о том, как увековечить память о трагически погибшей талантливой девочке. Мы их рассматриваем, обдумываем", - рассказали в районной администрации.

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Возле ели, которую уже высадили на аллее, в ближайшем будущем планируется установить мемориальный гранитный камень, где будет указано, в честь кого посажена ель, когда и кем. Друзья девочки считают, что живое дерево будет памятью о Даше на многие годы.