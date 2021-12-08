"Убивают людей": в Полтаве антивакс устроил скандал в центре вакцинации

В Полтаве местный антивакцинатор Денис Корнеев попытался остановить работу Центра массовой вакцинации в Доме культуры, в котором он сам и работает.

Об этом сообщает Telegram-канал " Фонтанзамільйон ".

Парень отобрал у врачей ноутбук, куда те вносили данные и отговаривал людей прививаться. Он кричал, что "медики убивают людей экспериментальными вакцинами".

"Мне хочется посмотреть документы на каких основаниях здесь делают экспериментальную прививку? Я просил показать сертификаты качества и разрешение от горсовета на проведение экспериментальной прививки?" - заявил Денис.

Медработники вызвали полицию. Позже спустилась его начальница и попыталась успокоить своего сотрудника.

В итоге парень отдал ноутбук, и сказал, что если медики будут продолжать колоть вакцины, то он вернется.