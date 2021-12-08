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"Убивают людей": в Полтаве антивакс устроил скандал в центре вакцинации

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Полтава, Среда 08 декабря 2021 21:47
"Убивают людей": в Полтаве антивакс устроил скандал в центре вакцинации Коллаж РБК-Украина: в Полтаве антивакцинатор устроил скандал в Центре массовой вакцинации
Автор: Роман Мирончук

В Полтаве местный антивакцинатор Денис Корнеев попытался остановить работу Центра массовой вакцинации в Доме культуры, в котором он сам и работает.

Об этом сообщает Telegram-канал "Фонтанзамільйон".

Парень отобрал у врачей ноутбук, куда те вносили данные и отговаривал людей прививаться. Он кричал, что "медики убивают людей экспериментальными вакцинами".

"Мне хочется посмотреть документы на каких основаниях здесь делают экспериментальную прививку? Я просил показать сертификаты качества и разрешение от горсовета на проведение экспериментальной прививки?" - заявил Денис.

Медработники вызвали полицию. Позже спустилась его начальница и попыталась успокоить своего сотрудника.

В итоге парень отдал ноутбук, и сказал, что если медики будут продолжать колоть вакцины, то он вернется.

Напомним, ярый антивакцинатор потерял жену из-за COVID-19 и теперь умоляет всех вакцинироваться. Мужчина рассказал о том, как тяжело ему и его семье пришлось пережить потерю родного человека.

Мы также писали о том, что депутат Киеврады Михаил Ковальчук устроил скандал в аэропорту "Борисполь". Сотрудники авиакомпании отказали ему в посадке на самолет из-за того, что у него не было сертификата вакцинации.

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Полтава антивакцинатор
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