"Не будьте дураками!" Ярый антивакс потерял жену из-за COVID и теперь умоляет всех вакцинироваться

В США супружеская пара, которая весьма скептически относилась к прививкам от коронавируса и прислушивалась к рассказам антивакцинаторов, заразилась COVID-19 и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Болезнь в итоге забрала жизнь 40-летней женщины, матери четверых детей, а ее муж теперь призывает, "просит и умоляет" всех сделать прививку.

Джереми Восс из Миннесоты сообщил, что его 40-летняя жена Моника скончалась 26 ноября. Сам он уже выписан из клиники, но все еще находится на кислороде. Мужчина рассказал о том, как тяжело ему и его семье пришлось пережить потерю.

"Мы знаем друг друга с 15 лет. Мы вместе 25 лет. Мы женаты 20 лет..." - говорит Джереми.

Восс, который также не был вакцинирован и провел в больнице более двух недель, надеется, что поделившись историей своей семьи, другие сделают себе прививки, что может спасти жизни.

Джереми и Моника Восс с детьми (фото: facebook.com/faith.voss.3)

Их дочь Фейт Восс-Полсон работает в сфере здравоохранения и умоляла родителей вакцинироваться, но все уговоры были тщетными.

"Но из-за того, что невежественные дураки решили распространять ложную информацию, мои родители не поверили мне", - написала она в своем Facebook.

Хирург призналась, что ее сердце разрывалось, когда она в конце октября получила от отца отрицательный ответ на все просьбы и доводы о необходимости вакцинироваться.

Затем ее родители попали в больницу и лежали в отделении интенсивной терапии из-за COVID-19.

Джереми писал в своем Facebook 31 октября о своей с женой госпитализации, и публиковал фотографии и видео, на которых он в кислородной маске. В том же посте он призвал других людей вакцинироваться от коронавируса.

"Если у вас нет прививки, просто сделайте ее. Едва могу встать с больничной койки и постоянно нахожусь на кислородной трубке... Так что, пожалуйста, просто пойдите и сделайте это для себя и своих детей, чтобы быть в безопасности", - написал он.

В другом посте, поощряющем вакцину, Восс признал, что раньше отрицал ее важность.

"Да, я был против прививок. Да, у меня на странице есть антиваксы. Будьте взрослыми, не будьте дураками, и поймите теперь, как я пытаюсь использовать свою возможность, чтобы связаться с кем-то и добиться реальных результатов!" - призывал Джереми.

Восс-Полсон в конце октября написала в Facebook длинное сообщение о том, как ранее она призывала своих родителей вакцинироваться. Она даже приложила скрин с текстом сообщения от отца, где он написал: "Извини, я не поверил тебе и не послушал. Мне надо было сделать прививку".

Фото: скриншот facebook.com/faith.voss.3

В подписи к фото Фосс-Полсон высказалась о дезинформации о вакцине.

"Друзьям моих родителей, которые думали, что они знают лучше. Тем, кто продвигал медицинскую дезинформацию, тем, кто поощрял моих родителей слепо следовать за вами в вашем стремлении быть против масок и вакцин...

Я надеюсь, что вы счастливы, и я надеюсь, что вы гордитесь тем, что вы смогли заставить моих родителей полностью игнорировать медицинскую науку, и чтобы они сказали своей дочери, которая изучает медицину, что она ошибается...

Я надеюсь, что вы чертовски гордитесь... мои родители поверили вам. И знаете что? Они сейчас в отделении интенсивной терапии с COVID и пневмонией", - писала она после госпитализации родителей.

Теперь, после смерти жены от коронавируса, переболевший Джереми Восс в корне изменил антивакцинаторские взгляды и призывает не повторять их с супругой ошибок.