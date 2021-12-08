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"Вбивають людей": у Полтаві антивакс влаштував скандал у центрі вакцинації

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Полтава, Середа 08 грудня 2021 21:47
"Вбивають людей": у Полтаві антивакс влаштував скандал у центрі вакцинації Колаж РБК-Україна: у Полтаві антивакцинатор влаштував скандал у центрі масової вакцинації
Автор: Роман Мирончук

У Полтаві місцевий антивакцинатор Денис Корнєєв спробував зупинити роботу Центру масової вакцинації в Будинку культури, в якому він сам і працює.

Про це повідомляє Telegram-канал "Фонтанзамільйон".

Хлопець відібрав у лікарів ноутбук, куди ті вносили дані і відмовляв людей щепитися. Він кричав, що "медики вбивають людей експериментальними вакцинами".

"Мені хочеться подивитися документи на яких підставах тут роблять експериментальне щеплення? Я просив показати сертифікати якості та дозвіл від міськради на проведення експериментального щеплення?"- заявив Денис.

Медпрацівники викликали поліцію. Пізніше спустилася його начальниця і спробувала заспокоїти свого співробітника.

У підсумку хлопець віддав ноутбук, і сказав, що якщо медики будуть продовжувати колоти вакцини, то він повернеться.

Нагадаємо, затятий антивакцинатор втратив дружину через COVID-19 і тепер благає всіх вакцинуватися. Чоловік розповів про те, як важко йому і його родині довелося пережити втрату рідної людини.

Ми також писали про те, що депутат Київради Михайло Ковальчук влаштував скандал в аеропорту "Бориспіль". Співробітники авіакомпанії відмовили йому в посадці на літак через те, що у нього не було сертифіката вакцинації.

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Полтава антивакцинатор
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