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Меган Маркл и принц Гарри вызвали одобрение общественности: неожиданный поворот

STYLERПерсоны    29.02.2020 - 10:03
Меган Маркл и принц Гарри вызвали одобрение общественности: неожиданный поворот
Меган Маркл и принц Гарри (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл и принц Гарри оказались в центре обсуждений

Меган Маркл и принц Гарри покинули королевскую семью, что изначально вызвало негодование общественности, однако актриса Хелен Миррен поддержала решение супружеской пары, передает Fox News.

"Я думаю, что их действия абсолютно правильны, и я приветствую их за это. На самом деле, этот выбор сделать было очень сложно", - поделилась 74-летняя женщина в интервью.

Меган Маркл и принц Гарри вызвали одобрение общественности: неожиданный поворотПринц Гарри и Меган Маркл (фото: (видео: instagram.com/sussexroyal)

По ее мнению, Маркл не такая плохая, как о ней принято говорить. Миррен считает, что супруга Гарри являлась фантастическим дополнением к королевской семье - ее милосердие всегда подкупало.

"Итак, я думаю, что это в некотором смысле потеря. Таблоиды в скором времени перестанут их обсуждать и, скорее всего, найдут другую жертву", - делится актриса.

К слову, в 2007 году Миррен получила премию "Лучшая актриса академии" за то, что сыграла роль Елизаветы II в фильме "Королева". А вот реальная королева пострадала от решения Гарри и Меган переехать и хочет, чтобы семейная драма была закончена.

"Королева стремилась решить проблему, потому что видит, что это наносит ущерб монархии, и на личном уровне, я думаю, это было довольно обидно для нее. Она дошла до того, что больше не хочет об этом думать, она просто хочет, чтобы с этим было покончено", - заявляют источники.

Напомним, что Кейт Миддлтон сделала откровенное признание. Герцогиня испытывает чувство вины из-за детей.

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