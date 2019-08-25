Убил на пляже и изнасиловал: под Одессой вышел на свободу опасный извращенец

Опасного извращенца, который обвинялся в убийстве 22-летней женщины и последующем многократном надругательстве над телом усопшей, отпустили на свободу. Жуткое преступление было совершено на одном из пляжей под Одессой двумя местными жителями. Овидиопольский районный суд ранее в августе оправдал одного из фигурантов дела по обвинению в умышленном лишении жизни женщины и признан виновным только в глумлении над покойной, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Некрофил был приговорен к 6 годам и 2 месяцам заключения, но учитывая "закон Савченко" уже вышел. Прокуратура считает такой вердикт суда "мягким" и категорически с ним не согласна и готовит апелляцию.

"Прокуратура обжалует приговор - за убийство и циничное надругательство над усопшим должны отвечать два сообщника", - говорится в сообщении органа на странице в Facebook.

Прокуратура в суде обвиняла двух мужчин в умышленном убийстве в сговоре девушки и неоднократной надругательстве над ее телом (п. 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 297 УК Украины).

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Однако недавно приговором Овидиопольского райсуда одного из них оправдали в убийстве, обвинив только в некрофилии (ч. 3 ст. 297 УК - надругательство над телом).

В прокуратуре уверены, что виновны в убийстве оба преступника, и подчеркнули, что максимальное наказание за умышленное лишение жизни в сговоре должно быть пожизненное заключение.

Как сообщалось ранее, не так давно в Киеве в гипермаркете "Эпицентр" орудовал маньяк, который нападал на женщин в кабинках туалета с целью изнасилования.

Напомним, что ранее в Черкассах молодой мужчина попытался выкрасть и изнасиловать 12-летнюю девочку, но ему помешал случайный прохожий.