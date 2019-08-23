Снимал под юбкой на телефон: в маршрутке Киева поймали наглого извращенца (видео)

Коллаж (РБК-Украина)

Инцидент произошел в маршрутке №401

В киевской маршрутке словили извращенца, который снимал на телефон под юбками женщин. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook. Отмечается, что инцидент произошел в маршрутном такси №401 на остановке Индустриальный мост.

"В Киеве в 401 маршрутке словили извращенца, снимал камерой телефона под юбкой у молодой девушки, вызвали полицию. Остановка Индустриальный мост", - написали в сообщении.

Видео: Извращенца задержали неравнодушные граждане (facebook.com/dtp.kiev.ua)

В комментариях украинцы отреагировали на видео и высказали свои эмоции и мысли.

Больной человек, бить его бесполезно, таким нужна химическая кастрация. Это люди со сломанной психикой, над которыми в детстве издевались, или которые пережили насилие в детстве.

Да уж...полиция если приедет то уже хорошо,но толку вряд ли будет...а вот профилактических 3.14здюлей это более действенно будет...

Это дно.... Все больше и больше вылазит всякой нечисти. Мракобесие какое-то на земле происходит.

А шо та юбка прикрывала , если запросто можно заснять что под ней ?!

Вот бы так карманников задерживали, а не умственно отсталых! Слабо? Слабо конечно, теж и ножичком могут пырнуть...

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Как мы ранее писали, в Киеве водитель маршрутки позволил себе грубые высказывания в адрес ветерана АТО на Донбасе и отказался его везти. Инцидент произошел в районе Академгородка.

Также мы сообщали о том, что в Запорожье маршрутчик вышвырнул женщину из салона.