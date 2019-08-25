Вбив на пляжі і зґвалтував: під Одесою вийшов на свободу небезпечний збоченець

Небезпечного злочинця, який звинувачувався у вбивстві 22-річної жінки і подальшій багаторазовій нарузі над тілом покійної, відпустили на свободу. Жахливийзлочин було скоєно на одному з пляжів під Одесою двома місцевими жителями. Овідіопольський районний суд раніше в серпні виправдав одного з фігурантів справи за звинуваченням в умисному позбавленні життя жінки і визнаний винним тільки в глумі над небіжчицею, повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

Некрофіл був засуджений до 6 років і 2 місяців ув'язнення, але враховуючи "закон Савченко" вже вийшов. Прокуратура вважає такий вердикт суду "м'яким" і категорично з ним не згодна та готує апеляцію.

"Прокуратура оскаржить вирок - за вбивство і цинічну наругу над покійною мають відповідати два спільника", - йдеться у повідомленні органу на сторінці в Facebook.

Прокуратура в суді звинувачувала двох чоловіків в умисному вбивстві у змові дівчини та неодноразовій нарузі над її тілом (п. 12 год. 2 ст. 115 і ч. 3 ст. 297 КК України).

Ілюстративне фото: РБК-Україна

Проте нещодавно вироком Овідіопольського райсуду одного з них виправдали у вбивстві, звинувативши тільки в некрофілії (ч. 3 ст. 297 КК україни - наруга над тілом).

У прокуратурі впевнені, що винні у вбивстві обидва злочинця, і наголосили, що максимальне покарання за умисне позбавлення життя у змові має бути довічне ув'язнення.

Як повідомлялося раніше, не так давно у Києві в гіпермаркеті "Епіцентр" орудував маніяк, який нападав на жінок у кабінках туалету з метою згвалтування.

Нагадаємо, що раніше в Черкасах молодий чоловік спробував викрасти і зґвалтувати 12-річну дівчинку, але йому завадив випадковий перехожий.