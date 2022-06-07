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Уберут "Войну и мир": что изменится в школьной программе с 1 сентября

В Украине изменится школьная программа с 1 сентября (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

С начала учебного года в Украине будут внесены некоторые изменения в школьную программу.

Что именно изменится рассказал Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире Национального телемарафона.

Он сообщил, что согласно приказу МОН сейчас работают группы высокопрофессиональных специалистов, которые создают изменения в учебные программы.

"До 15 июня эти группы должны подать результаты в МОН, и эти изменения мы будем вносить отдельными нормативными документами", - сказал Витренко.

Какие будут изменения

В предмет "Защита родины" внесут поправки. Изменения будут относиться к усилению практической направленности этого предмета.

"Дети должны знать, уметь, будет усилено национально-патриотическое воспитание и отдельный блок, который будет касаться противоминной деятельности. Чтобы дети осознавали, что нельзя трогать, что несет для них опасность”, - сказал Витренко.

Он добавил, что поправки коснутся и обучающих программ по зарубежной литературе, истории Украины, всемирной истории.

Из зарубежной литературы будет исключен, например, роман Льва Толстого "Война и мир".

"Такого в Украине изучать не будут, то есть все, что воспевают орковские войска, все оно исчезнет из программы зарубежной литературы. История Украины и всемирная история — мы горды потому, что уже основываемся на национальных украинских архивных документах. Будут внесены изменения в методологию преподавания истории и мировой истории, рабочие группы тщательно прорабатывают все эти изменения и будут выписаны взаимоотношения между украинской нацией и "русским миром" на основе исторической правды”, - сказал Витренко.

Школы заставят хорошо оборудовать бомбоубежища и путь к ним.

Напомним, что Витренко также сказал, что занятия в школах с 1 сентября будут офлайн.

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