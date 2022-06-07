Приберуть "Війну і мир": що зміниться в шкільній програмі з 1 вересня

З початку навчального року в Україні будуть внесені деякі зміни до шкільної програми.
Що саме зміниться розповів заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі Національного телемарафону.
Він повідомив, що згідно з наказом МОН зараз працюють групи високопрофесійних фахівців, які створюють зміни до навчальних програм.
"До 15 червня ці групи повинні подати результати в МОН, і ці зміни ми будемо вносити окремими нормативними документами", - сказав Вітренко.
У предмет "Захист Батьківщини" внесуть поправки. Зміни будуть ставитися до посилення практичної спрямованості цього предмета.
"Діти повинні знати, вміти, буде посилено національно-патріотичне виховання і окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності. Щоб діти усвідомлювали, що не можна чіпати, що несе для них небезпеку", - сказав Вітренко.
Він додав, що поправки торкнуться і навчальних програм із зарубіжної літератури, історії України, всесвітньої історії.
Із зарубіжної літератури буде виключений, наприклад, роман Льва Толстого "Війна і мир".
"Такого в Україні вивчати не будуть, тобто все, що оспівують орківські війська, все воно зникне з програми зарубіжної літератури. Історія України та Всесвітня історія - ми горді тому, що вже ґрунтуємося на національних українських архівних документах. Будуть внесені зміни в методологію викладання історії та світової історії, робочі групи ретельно опрацьовують всі ці зміни і будуть виписані взаємини між українською нацією і "руським миром" на основі історичної правди", - сказав Вітренко.
Школи змусять добре обладнати бомбосховища і шлях до них.
Нагадаємо, що Вітренко також сказав, що заняття в школах з 1 вересня будуть офлайн.
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