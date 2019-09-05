Не тратьте деньги: Супрун рассказала, как правильно бороться с угрями

Уляна Супрун, которая с сегодня, 4 сентября, официально прекратила выполнять обязанности главы Минздрава, продолжает делиться с украинцами ценными советами относительно здоровья. На этот раз экс-чиновница на своей Facebook-странице рассказала о том, как предотвратить и вылечить распространенную и неприятную проблему - угревую сыпь, или акне.

По словам Супрун, угри (науч. acne vulgaris) впервые могут возникнуть с началом полового созревания. Исчезают они у кого-то в 20 лет, а у некоторых остаются на всю жизнь.



Акне - это сальная железа, в которой что-то пошло не так. Бывают различные виды угревых высыпаний:

закрытые железы (белая папула, закрытый комедон - "черные точки"),

серо-белые папулы (открытые комедоны, в которых канал железы частично открылся),

воспаленные папулопустулярные акне,

сильно выраженные акне.

Самый неприятный подтип - последний. Они образованы глубокими пустулами и узлами, затронувшими большие участки кожи, болят, могут приводить к необратимым изменениям кожи.

Супрун рассказала, как лечить акне (facebook.com/ulanasuprun)

Поскольку сальные железы чувствительны к половым гормонам, то комедоны возникают именно с началом созревания. Часто акне могут свидетельствовать о синдроме поликистозных яичников или же о повышении уровня андрогенов.



А появление в комедонах бактерии Propionibacterium вызывает воспаление и распространение инфекции. Именно поэтому лечение заключается, в первую очередь, в локальном, а потом и в системном уничтожении бактерий, восстановлении кожи и, при необходимости, в изменении гормонального фона.

Супрун отметила, что следует отличать акне от угреподобных высыпаний, которые выглядят как красные неровности, но в них отсутствует комедон.

Угреподобные высыпания: розасеа (еритрема, покраснение), фолликулит, стероидная сыпь могут возникать из-за определенных микроорганизмов, антибиотиков, стероидов, противогрибковых препаратов и других лекарственных препаратов.

"Итак, первая вещь, которую стоит сделать - это понять, это акне, или угреподобные высыпания", - советует Супрун.

Потому угреподобные высыпания лечат антибиотиками другого типа и другими препаратами.

Для лечения акне нужно в первую очередь обратиться к семейному врачу, а если "все сложно", то к дерматологу.

Супрун рассказала, как лечить акне (facebook.com/ulanasuprun)

Протокол лечения угрей (акне):

Определить степень выраженности акне. Закрытые и открытые комедоны лечат препаратами с бензоил пероксидом и/или ретиноидами, либо же совмещают эти лекарства с локальным применением клиндамицина. Если терапия не подействовала за несколько месяцев, лечение следует пересмотреть - женщинам могут назначить комбинированные гормональные контрацептивы. Незначительную сыпь с воспаленными папулами лечат так же, однако дополняют синтетическими пероральными контрацептивами или системными антибиотиками. Сильные, узловатые глубокие акне лечат сразу пероральным изотретиноином (форма ретиноидов).

Насчет протирки спиртом, чисток, различных масел, масок, которые часто применяют при этой проблеме, Супрун посоветовала не тратить время и деньги.

Очень часто дерматолог советует сбалансировать питание: ограничить употребление жирной пищи, сладостей, молочных продуктов, какао.

Так, влияние молочных продуктов на развитие акне связывают с инсулиноподобным фактором роста-1, присутствующим в нем. Он не подвергается расщеплению в кишечнике и может действовать на рецепторы сальных желез.

Ограничения сладостей в рационе тоже хорошо влияет на лечение акне, потому что высокий уровень глюкозы в крови вызывает выделение инсулина и упомянутого выше инсулиноподобного фактора роста-1.

Шоколад из-за содержания полифенолов может способствовать воспалению кожи у людей склонных к угрям.

Что касается жирной пищи, то избегать всего жирного было бы неправильно. В частности омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, содержащихся в рыбе, часто недостает людям с акне.

Напоследок Уляна Супрун дала несколько полезных советов, как лечить акне и предотвратить их появление

Убирайте волосы с лица, потому что там живут бактерии.

Ежедневно используйте средства для ухода за кожей, содержащие бензоил пероксид, салициловую кислоту и ретиноиды.

Средства для лечения акне стоит наносить только на зону поражения, а не на все лицо.

Нельзя чесать или царапать волосы. А удалять акне должен специалист в стерильных условиях.

При выборе косметических средств нужно ориентироваться на некомедогенную косметику, которая не делает кожу жирной и не вызывает акне.

Не нужно замазывать тональным кремом, ибо он только способствует образованию новых комедонов.

После начала лечения не стоит разочаровываться и сдаваться, потому что первые результаты можно будет увидеть разве что через месяц.

"А вот покупать каждую неделю какое-то новое замечательое средство и разочарованно бросать лечение не стоит", - сказала Супрун.

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