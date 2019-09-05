Не тратьте деньги: Супрун рассказала, как правильно бороться с угрями

Уляна Супрун советует сбалансировать рацион, прежде чем бежать к косметологу из-за проблемной кожи
Уляна Супрун, которая с сегодня, 4 сентября, официально прекратила выполнять обязанности главы Минздрава, продолжает делиться с украинцами ценными советами относительно здоровья. На этот раз экс-чиновница на своей Facebook-странице рассказала о том, как предотвратить и вылечить распространенную и неприятную проблему - угревую сыпь, или акне.
По словам Супрун, угри (науч. acne vulgaris) впервые могут возникнуть с началом полового созревания. Исчезают они у кого-то в 20 лет, а у некоторых остаются на всю жизнь.
Акне - это сальная железа, в которой что-то пошло не так. Бывают различные виды угревых высыпаний:
Самый неприятный подтип - последний. Они образованы глубокими пустулами и узлами, затронувшими большие участки кожи, болят, могут приводить к необратимым изменениям кожи.
Супрун рассказала, как лечить акне (facebook.com/ulanasuprun)
Поскольку сальные железы чувствительны к половым гормонам, то комедоны возникают именно с началом созревания. Часто акне могут свидетельствовать о синдроме поликистозных яичников или же о повышении уровня андрогенов.
А появление в комедонах бактерии Propionibacterium вызывает воспаление и распространение инфекции. Именно поэтому лечение заключается, в первую очередь, в локальном, а потом и в системном уничтожении бактерий, восстановлении кожи и, при необходимости, в изменении гормонального фона.
Супрун отметила, что следует отличать акне от угреподобных высыпаний, которые выглядят как красные неровности, но в них отсутствует комедон.
Угреподобные высыпания: розасеа (еритрема, покраснение), фолликулит, стероидная сыпь могут возникать из-за определенных микроорганизмов, антибиотиков, стероидов, противогрибковых препаратов и других лекарственных препаратов.
"Итак, первая вещь, которую стоит сделать - это понять, это акне, или угреподобные высыпания", - советует Супрун.
Потому угреподобные высыпания лечат антибиотиками другого типа и другими препаратами.
Для лечения акне нужно в первую очередь обратиться к семейному врачу, а если "все сложно", то к дерматологу.
Супрун рассказала, как лечить акне (facebook.com/ulanasuprun)
Насчет протирки спиртом, чисток, различных масел, масок, которые часто применяют при этой проблеме, Супрун посоветовала не тратить время и деньги.
Очень часто дерматолог советует сбалансировать питание: ограничить употребление жирной пищи, сладостей, молочных продуктов, какао.
Так, влияние молочных продуктов на развитие акне связывают с инсулиноподобным фактором роста-1, присутствующим в нем. Он не подвергается расщеплению в кишечнике и может действовать на рецепторы сальных желез.
Ограничения сладостей в рационе тоже хорошо влияет на лечение акне, потому что высокий уровень глюкозы в крови вызывает выделение инсулина и упомянутого выше инсулиноподобного фактора роста-1.
Шоколад из-за содержания полифенолов может способствовать воспалению кожи у людей склонных к угрям.
Что касается жирной пищи, то избегать всего жирного было бы неправильно. В частности омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, содержащихся в рыбе, часто недостает людям с акне.
После начала лечения не стоит разочаровываться и сдаваться, потому что первые результаты можно будет увидеть разве что через месяц.
"А вот покупать каждую неделю какое-то новое замечательое средство и разочарованно бросать лечение не стоит", - сказала Супрун.
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