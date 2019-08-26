Лучше всего в микроволновке: Супрун разрушила мифы о картофеле

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун рассказала, как приготовить самый популярный продукт украинцев - картофель, с наибольшей пользой для здоровья

Уляна Супрун рассказала о том, как правильно употреблять картофель, который украинцы часто называют вторым хлебом, так, чтобы получить максимальное количество полезных веществ и при этом не навредить фигуре.

И. о. министра здравоохранения на своей Facebook-странице утверждает, что фактор вредности овоща зависит от способа его приготовления. И большинство мифов и страшилок о картофеле не учитывают способы приготовления овоща.

Интересные факты о картофеле

Картофель содержит меньше ккалорий, чем рис и спагетти (в 100 граммах продукта всего 94 ккал.). Но дело в том, что картофель мы обычно едим с чем-то жирным, что в разы увеличивает его питательность. Ведь именно приготовление блюда с маслом, сыром, мясом приводит к росту калорийности.

У овоща высокий гликемический индекс - после его употребления резко возрастает уровень глюкозы в крови. Снизить нагрузку поможет овощной салат вместо сладкого десерта после основного блюда из картофеля.

Супрун рассказала о пользе и вреде картофеля (фото: pixabay.com)

Кроме того, картофель, наравне с кашами и хлебом, относят к крахмалистым продуктам. Поэтому, как мы писали выше, его лучше употреблять с овощами.

В картофеле мало белка (всего 1-2 процента), но его полноценный аминокислотный состав выше, чем, к примеру, в ряде овощей.

А микроэлементный состав овоща впечатляет: в нем много калия, магния, фосфора, а также клетчатки. Картофель богат на витамины С и В6.

Как лучше готовить картофель

Идеально приготовленный картофель, по мнению Уляны Супрун - нежирный, холодный и в кожуре, дополненный овощами. Именно такой способ лучше всего защитит от лишних жиров и переедания. А кожура поможет сохранить витамины и минералы, крахмал перейдет в нужную, резистентную форму.

Такой крахмал не расщепляют ферменты поджелудочной, и он достигает бактерий толстого кишечника, - пишет чиновник.

Лучше всего картофель запекать или варить в кожуре, на пару или в микроволновой печи. По словам Супрун, микроволновая печь сохраняет вдвое больше витамина С, чем кастрюля с кипятком.

А чтобы придать блюду вкус, отварной картофель можно порезать и быстро обжарить со специями и чесноком. Так и корочка будет, и лишнее масло не попадет в организм.

Также отварной или запеченный картофель можно добавлять в салаты.

Супрун рассказала о пользе и вреде картофеля (фото: pixabay.com)

А пюре Супрун рекомендует готовить не на молоке или сливках, как делают многие, а на воде, в которой варился овощ.

"Это уменьшит жирность, избавит от проблем с лактозой молока, если кто-то ее не переносит, и вернет калий и другие микроэлементы в блюдо", - пишет Супрун.

А вот драники или жареная картошка - не самое полезное блюдо, чтобы часто его потреблять. Проблема тут не в картошке, а в огромном количестве подсолнечного масла, которое при сильном нагревании образует альдегиды.

Если вы все же решили поджарить картошку, то лучше для этого использовать оливковое или рапсовое масло.

Картофель фри или чипсы Уляна Супрун не рекомендует кушать вообще. Дело в том, что масло для жарки используется несколько раз, что приводит к образованию транс-жиров, а они способствуют воспалительным процессам и атеросклероза.

Напоследок Супрун порекомендовала чаще заменять гарниры из картофеля гречкой, пшеном, нешлифованным рисом, перловкой, всеми возможными бобовыми и корнеплодами: пастернаком, сельдереем, морковью.

Ранее мы сообщали о том, что Уляна Супрун рассказала о новшествах в программе "Доступные лекарства".

А также писали о том, что в. о. министра здравоохранения сделала довольно жесткое заявление о вакцинации.