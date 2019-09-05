Не витрачайте гроші: Супрун розповіла, як правильно боротися з вуграми

Уляна Супрун радить збалансувати раціон, перш ніж бігти до косметолога через проблемну шкіру
Уляна Супрун, яка від сьогодні, 4 вересня, офіційно припинила виконувати обов'язки очільниці МОЗ, продовжує ділитися с українцями цінними порадами щодо здоров'я. Цього разу екс-чиновниця на своїй Facebook-сторінці розповіла про те, як запобігти та вилікувати поширену і неприємну проблему - вугровий висип, або акне.
За словами Супрун, вугрі (наук. acne vulgaris) вперше можуть виникнути з початком статевого дозрівання. Зникають вони у когось у 20 років, а у декого залишаються на все життя.
Акне - це сальна залоза, у якій щось пішло не так. Бувають різні види вугрових висипань:
Найнеприємніший підтип - останній. Вони утворені глибокими пустулами і вузликами, що зачіпають великі ділянки шкіри, болять, і можуть призводити до незворотних змін шкіри.
Супрун розповіла, як лікувати акне (facebook.com/ulanasuprun)
Оскільки сальні залози чутливі до статевих гормонів, то комедони виникають саме з початком дозрівання. Часто акне можуть свідчити про синдром полікістозних яєчників або ж про підвищення рівня андрогенів.
А поява в комедонах бактерії Propionibacterium викликає запалення і поширення інфекції. Саме тому лікування полягає, в першу чергу, у локальному, а потім і в системному знищенні бактерій, відновленні шкіри і, за потреби, у зміні гормонального фону.
Супрун зазначила, що варто відрізняти акне від вугреподібних висипань, що виглядають як червоні нерівності, але в них відсутній комедон.
Вугреподібні висипання: розасеа (еритрема, почервоніння), фолікуліт, стероїдне висипання можуть виникати через певні мікроорганізми, антибіотики стероїди, протигрибкові препарати та інші лікарські препарати.
"Тож перша річ, яку варто зробити - це зрозуміти, це акне, чи вугреподібні висипання", - радить Супрун.
Бо вугреподібні висипання лікують антибіотиками іншого типу та іншими препаратами.
Для лікування акне треба, в першу чергу, звернутися до сімейного лікаря, а якщо "все складно", то до дерматолога.
Супрун розповіла, як лікувати акне (facebook.com/ulanasuprun)
Щодо протирання спиртом, чисток, різноманітних олій, масок, які часто застосовують при цій проблемі, Супрун порадила не марнувати час і гроші.
Дуже часто дерматолог радить збалансувати харчування: обмежити вживання жирної їжі, солодощів, молочних продуктів, какао.
Так, вплив молочних продуктів на розвиток розвиток акне пов’язують із інсуліноподібним фактором росту-1, присутнім в ньому. Він не піддається розщепленню в кишківнику і може діяти на рецептори сальних залоз.
Обмеження солодощів в раціоні теж добре впоиває на лікування акне, бо високий рівень глюкози в крові викликає виділення інсуліну та згаданого вище інсуліноподібного фактору росту-1.
Шоколад через вміст поліфенолів може сприяти запаленню шкіри у людей схильних до вугрів.
Щодо жирної їжі, то уникати всього жирного було б неправильно. Зокрема омега-3 поліненасичених жирних кислот, що містяться в рибі, часто бракує людям з акне.
Після початку лікування не варто розчаровуватися і здаватися, бо перші результати можна буде побачити хіба що за місяць.
"А ось купувати щотижня якійсь новий чудовий засіб і розчаровано покидати лікуванняне варто", - порадила Супрун.
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