Не витрачайте гроші: Супрун розповіла, як правильно боротися з вуграми

Уляна Супрун, яка від сьогодні, 4 вересня, офіційно припинила виконувати обов'язки очільниці МОЗ, продовжує ділитися с українцями цінними порадами щодо здоров'я. Цього разу екс-чиновниця на своїй Facebook-сторінці розповіла про те, як запобігти та вилікувати поширену і неприємну проблему - вугровий висип, або акне.

За словами Супрун, вугрі (наук. acne vulgaris) вперше можуть виникнути з початком статевого дозрівання. Зникають вони у когось у 20 років, а у декого залишаються на все життя.



Акне - це сальна залоза, у якій щось пішло не так. Бувають різні види вугрових висипань:

закриті залози (біла папула, закритий комедон - "чорні крапки"),

сіро-білі папули (відкриті комедони, у яких канал залози частково відкрився),

запалені папулопустулярні акне,

дуже сильно виражені акне.

Найнеприємніший підтип - останній. Вони утворені глибокими пустулами і вузликами, що зачіпають великі ділянки шкіри, болять, і можуть призводити до незворотних змін шкіри.

Супрун розповіла, як лікувати акне (facebook.com/ulanasuprun)

Оскільки сальні залози чутливі до статевих гормонів, то комедони виникають саме з початком дозрівання. Часто акне можуть свідчити про синдром полікістозних яєчників або ж про підвищення рівня андрогенів.



А поява в комедонах бактерії Propionibacterium викликає запалення і поширення інфекції. Саме тому лікування полягає, в першу чергу, у локальному, а потім і в системному знищенні бактерій, відновленні шкіри і, за потреби, у зміні гормонального фону.

Супрун зазначила, що варто відрізняти акне від вугреподібних висипань, що виглядають як червоні нерівності, але в них відсутній комедон.

Вугреподібні висипання: розасеа (еритрема, почервоніння), фолікуліт, стероїдне висипання можуть виникати через певні мікроорганізми, антибіотики стероїди, протигрибкові препарати та інші лікарські препарати.

"Тож перша річ, яку варто зробити - це зрозуміти, це акне, чи вугреподібні висипання", - радить Супрун.

Бо вугреподібні висипання лікують антибіотиками іншого типу та іншими препаратами.

Для лікування акне треба, в першу чергу, звернутися до сімейного лікаря, а якщо "все складно", то до дерматолога.

Супрун розповіла, як лікувати акне (facebook.com/ulanasuprun)

Протокол лікування вугрів (акне):

Визначити ступінь вираженості акне. Закриті та відкриті комедони лікують препаратами з бензоїл пероксидом та/або ретиноїдами, або ж поєднують ці ліки з локальним застосуванням кліндаміцину. Якщо терапія не подіяла за кілька місяців, лікування слід переглянути - жінкам можуть призначити комбіновані гормональні контрацептиви. Незначне висипання із запаленими папулами лікують так само, проте доповнюють синтетичними пероральними контрацептивами або системними антибіотиками. Сильні, вузлуваті глибокі акне лікують одразу пероральним ізотретиноїном (форма ретиноїдів).

Щодо протирання спиртом, чисток, різноманітних олій, масок, які часто застосовують при цій проблемі, Супрун порадила не марнувати час і гроші.

Дуже часто дерматолог радить збалансувати харчування: обмежити вживання жирної їжі, солодощів, молочних продуктів, какао.

Так, вплив молочних продуктів на розвиток розвиток акне пов’язують із інсуліноподібним фактором росту-1, присутнім в ньому. Він не піддається розщепленню в кишківнику і може діяти на рецептори сальних залоз.

Обмеження солодощів в раціоні теж добре впоиває на лікування акне, бо високий рівень глюкози в крові викликає виділення інсуліну та згаданого вище інсуліноподібного фактору росту-1.

Шоколад через вміст поліфенолів може сприяти запаленню шкіри у людей схильних до вугрів.

Щодо жирної їжі, то уникати всього жирного було б неправильно. Зокрема омега-3 поліненасичених жирних кислот, що містяться в рибі, часто бракує людям з акне.

Наостанок Уляна Супрун дала кілька корисних порад, як лікувати акне та запобігти їх появі

Прибирайте волосся з обличчя, бо там живуть бактерії.

Щоденно використовуйте засоби для догляду за шкірою, що містять бензоїл пероксид, саліцилову кислоту та ретиноїди.

Засоби для лікування акне варто наносити лише на зону ураження, а не на все обличчя.

Не можна чухати чи ж дряпати волосся. А видаляти акне має фахівець у стерильних умовах.

При виборі косметичних засобів треба орієнтуватися на некомедогенну косметику, що не робить шкіру масною та не викликає у вас акне.

Не треба замазувати тональним кремом, бо він лише сприяє утворенню нових комедонів.

Після початку лікування не варто розчаровуватися і здаватися, бо перші результати можна буде побачити хіба що за місяць.

"А ось купувати щотижня якійсь новий чудовий засіб і розчаровано покидати лікуванняне варто", - порадила Супрун.

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