Как уберечь автомобиль от перегрева в жару: неожиданные советы от Нацполиции

В первую очередь, сотрудники Нацполиции порекомендовали оставлять автомобиль в тени. Если это недоступно, то стоит воспользоваться этими советами:

1. Накройте панель приборов и переднюю часть автомобиля от солнечных лучей – можно использовать светоотражающую шторку, разместив ее под лобовым стеклом. По возможности закрывайте также задние и боковые стекла.

2. Для защиты всего кузова стоит использовать чехол-накидку. Он сохранит не только салон, но и лакокрасочное покрытие авто. Ткань должна быть светлая и во возможности – пропускать воздух.

3. Если автомобиль перегрелся, то прежде, чем включать кондиционер, нужно проветрить салон – так удастся избежать резкого перепада температур.

4. Проверяйте двигатель. Перегрев чаще всего говорит о недостаточном уровне охлаждающей жидкости или о ее низком качестве. Поэтому. в первую очередь нужно заглянуть в расширительный бачок и при необходимости – долить жидкость.

5. Во время парковки на жаре забирайте из салона и багажник чувствительные к температуре предметы – аптечку с лекарствами, пластиковые игрушки, зажигалки, аэрозольные баллончики, продукты и газированную воду.

6. Не забывайте, что под солнцем нагревается не только салон, но и шины. Нагретую резину, которая соприкасается с расплавленным асфальтом, может просто разорвать горячий воздух в середине колес. Поэтому летом необходимо уменьшать давление в камерах и регулярно его проверять.