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Uber вляпался в грандиозный скандал с иностранцем в Киеве: все детали

STYLERЖизнь    24.07.2019 - 12:53
Uber вляпался в грандиозный скандал с иностранцем в Киеве: все детали
Скандал с Uber (Коллаж РБК-Украина)

В компании Uber просто проигнорировали проблему с водителем и в помощи отказали

Водитель компании Uber вляпался в скандал с иностранцем, который забыл в его машине свои личные вещи и кошелек с кредитными картами и деньгами. Об инциденте рассказала знакомая иностранца Александра Смилянская на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что ее друг забыл в автомобиле такси Uber документы, деньги и кредитные карты. Как только пропажа была обнаружена, они сразу нажали на специальную кнопку в приложение Uber "я забыл вещь в салоне, перезвоните, вот мой номер". Однако пострадавшим так никто и не перезвонил. Тогда Смилянская попыталась позвонить на горячую линию компании.

"Я звоню 9988, они шлют меня лесом – если заказывали через приложение, сами идиоты, мы ничем помочь не можем, до свидания. Я пишу уберу в фейсбучик личное сообщение: "Ребята, умоляю, помогите. Почти все ж есть – имя водителя, маршрут, время, марка машины. Но ответа нет. Водитель начинает весело и с огоньком тратить деньги с кредитных карт. Вечер перестает быть томным", - рассказала Смилянская.

После того, как стали поступать сообщения о списании средств, девушка решила обратиться в полицию. Там ей объяснили, что карты первым делом надо было заблокировать, и чтобы начать расследование – иностранец должен написать заявление. Смилянская попросила своих друзей по Facebook о помощи.

Через некоторое время она обновила публикацию и сообщила, что водитель согласился вернуть все по-тихому и без скандала. Она удалила фотографию водителя и отметила, что еще через некоторое время средства, карты и документы ее другу-иностранцу вернули.

Uber вляпался в грандиозный скандал с иностранцем в Киеве: все деталиUber вляпался в грандиозный скандал с иностранцем в Киеве: все детали

Скриншот поста (facebook.com/alexandra.smilansky)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве водитель троллейбуса ездил по городу под кайфом.

А также рассказывали о том, что авикомпания МАУ снова попала в скандал с туристами.

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