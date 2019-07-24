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Uber вляпався в грандіозний скандал з іноземцем у Києві: усі деталі

STYLERЖиття    24.07.2019 - 12:53
Uber вляпався в грандіозний скандал з іноземцем у Києві: усі деталі
Скандал з Uber (Колаж РБК-Україна)

У компанії Uber просто проігнорували проблему з водієм і у допомозі відмовили

Водій компанії Uber вляпався у скандал з іноземцем, який забув у його машині свої особисті речі і гаманець з кредитними картками та грошима. Про інцидент розповіла знайома іноземця Олександра Смілянська на своїй сторінці в Facebook.

Вона повідомила, що її друг забув в автомобілі таксі Uber документи, гроші та кредитні картки. Як тільки пропажа була виявлена, вони одразу натиснули на спеціальну кнопку у додатку Uber "я забув річ у салоні, передзвоніть, ось мій номер". Однак постраждалим так ніхто і не передзвонив. Тоді Смілянська спробувала зателефонувати на гарячу лінію компанії.

"Я дзвоню 9988, вони шлють мене лісом – якщо замовляли через додаток, самі ідіоти, ми нічим допомогти не можемо, до побачення. Я пишу уберу в фейсбучик особисте повідомлення: "Хлопці, благаю, допоможіть. Майже все ж є – ім'я водія, маршрут, час, марка машини. Але відповіді немає. Водій починає весело і з вогником витрачати гроші з кредитних карт. Вечір перестає бути млосним", - розповіла Смілянська.

Після того, як почали надходити повідомлення про списання коштів, дівчина вирішила звернутися в поліцію. Там їй пояснили, що карти першим ділом треба було заблокувати, щоб почати розслідування – іноземець повинен написати заяву. Смілянська попросила своїх друзів по Facebook про допомогу.

Через деякий час вона оновила публікацію і повідомила, що водій погодився повернути все по-тихому і без скандалу. Вона видалила фотографію водія і зазначила, що ще через деякий час кошти, карти і документи її другові-іноземцю повернули.

Uber вляпався в грандіозний скандал з іноземцем у Києві: усі деталіUber вляпався в грандіозний скандал з іноземцем у Києві: усі деталі

Скріншот поста (facebook.com/alexandra.smilansky)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві водій тролейбуса їздив по місту під кайфом.

А також розповідали про те, що авікомпанія МАУ знову потрапила в скандал з туристами.

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