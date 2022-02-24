Uber прекратил работу в Украине, Bolt и Uklon – продолжают работать

Сервис компании Uber прекратил свою работу в Украине. Как сообщают в компании, остановка работы временная. Компании Bolt и Uklon продолжают работать.

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Компания Uber прекратила свою работу на территории Украины. Жители Киева, Львова, Одессы и других крупных городов сообщают, что в приложении показывает фразу: "Нет доступных поездок". Или: "На данный момент поездки с Uber недоступны в этом регионе".

"В связи с ростом геополитической напряженности и последними событиями мы решили временно прекратить работу программы. Безопасность всех пользователей приложений является нашим главным приоритетом. Мы продолжаем следить за ситуацией и надеемся, что это временные обстоятельства", - заявили в пресс-службе компании.

Служба такси Uber начала работать в Украине в 2016 году и охватила 9 городов.

Стоит отметить, что службы такси Bolt и Uklon работают в обычном режиме.