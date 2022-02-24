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Uber припинив роботу в Україні, Bolt і Uklon - продовжують працювати

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Четвер 24 лютого 2022 16:01
Uber припинив роботу в Україні, Bolt і Uklon - продовжують працювати Фото: Uber припинив роботу в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Сервіс компанії Uber припинив свою роботу в Україні. Як повідомляють в компанії, зупинка роботи тимчасова. Компанії Bolt і Uklon продовжують працювати.

Що про це відомо – читайте нижче.

Компанія Uber припинила свою роботу на території України. Жителі Києва, Львова, Одеси та інших великих міст повідомляють, що в додатку показує фразу: "Немає доступних поїздок". Або:"На цей момент поїздки з Uber недоступні в цьому регіоні".

"У зв'язку зі зростанням геополітичної напруженості та останніми подіями ми вирішили тимчасово припинити роботу програми. Безпека всіх користувачів додатків є нашим головним пріоритетом. Ми продовжуємо стежити за ситуацією і сподіваємося, що це тимчасові обставини", - заявили в пресслужбі компанії.

Служба таксі Uber почала працювати в Україні у 2016 році та охопила 9 міст.

Варто відзначити, що служби таксі Bolt і Uklon працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Mcdonald's повідомив про закриття ресторанів в Україні.

"Дорогі наші відвідувачі! Ми закриваємо всі наші ресторани в Україні. Наші співробітники залишаються вдома зі своїми рідними заради безпеки. Дуже хочемо знову відкрити свої двері для вас, посміхатися і робити те, що ми робимо найкраще - дарувати смачні та прекрасні моменти для вас. Бережіть себе", - йдеться в повідомленні компанії.

Стежити за тим, що відбувається зараз в Україні, можна в нашій онлайн-трансляції.

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