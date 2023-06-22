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"У його очах - впевненість та віра". МВС показало, як Козловський готується знищувати окупантів

Віталій Козловський служить у ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Співак Віталій Козловський, який нещодавно отримав повістку на військову службу, вже у лавах ЗСУ. Наразі виконавець змінив мікрофон на зброю та готовий захищати Україну від російських окупантів.

Яскраве відео з артистом на службі показало МВС у Twitter.

Відео з Козловським в армії

"Ця людина готова знищувати росіян. В його очах впевненість і віра. Хтось впізнає у цьому чоловікові популярного співака Віталія Козловського. Ми ж вітаємо новобранця бригади "Рубіж" Гвардії Наступу. Легкої вдачі, солдате! Ми точно переможемо!" - підписали відео.

На відео ви можете побачити у військовій формі та зі зброєю Віталія, який тримається дуже впевнено.

"Всім привіт, друзі. Раніше моєю зброєю був мікрофон, а тепер маю справжню зброю, якою можна утилізувати ворога", - сказав на відео артист, а тепер уже й військовий.

Зазначимо, що раніше Козловський на сторінці в соцмережі зазначив, що зараз його життя зміниться кардинально і те, що він, звичайно, шалено хвилюється.

Де служить Козловський

Віталій приєднався до бригади "Рубіж" Гвардії Наступу. Саме ці бійці брали участь у боях із росіянами за аеропорт "Антонов" у Гостомелі у лютому 2022 року.

Протягом березня 2022 року ротна тактична група бригади відзначилася у боях у районі населених пунктів Ірпінь, Гута Межигірська та Мощун, завдавши відчутних втрат ворогові.

Вступити до лав Гвардії Наступу може будь-хто. Для цього потрібно заповнити анкету кандидата за посиланням.

Нагадаємо, що українські артисти потрапили до лікарні під час благодійного туру за кордоном.

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Віталій КозловськийЗбройні сили Українифотопевец