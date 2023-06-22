"В его глазах - уверенность и вера". МВД показало, как Козловский готовится уничтожать оккупантов

Видео с Козловским в армии

"Этот человек готов уничтожать россиян. В его глазах уверенность и вера. Кто-то узнает в этом мужчине популярного певца Виталия Козловского. Мы приветствуем новобранца бригады "Рубеж" Гвардии Наступления. Легкой удачи, солдат! Мы точно победим!" - подписали видео.

На видео вы можете увидеть в военной форме и с оружием Виталия, который держится очень уверенно.

"Всем привет, друзья. Раньше моим оружием был микрофон, а теперь у меня настоящее оружие, которым можно утилизировать врага", - сказал на видео артист, а теперь уже и военный.

Отметим, что немного ранее Козловский на странице в соцсети отметил, что сейчас его жизнь изменится кардинально и то, что он, конечно, безумно волнуется.

Где служит Козловский

Виталий присоединился к бригаде "Рубеж" Гвардии Наступления. Именно эти бойцы принимали участие в боях с россиянами за аэропорт "Антонов" в Гостомеле в феврале 2022 года.

В течение марта 2022 года ротная тактическая группа бригады отличилась в боях в районе населенных пунктов Ирпень, Гута Межигорская и Мощун, нанеся ощутимые потери врагу.

Вступить в ряды Гвардии Наступления может любой желающий. Для этого нужно заполнить анкету кандидата по ссылке.